НСПК: Visa и Mastercard будут работать в России до конца срока действия

Владельцы карт международных платёжных систем Visa и Mastercard смогут ими пользоваться до конца срока действия, затем банки станут выпускать карты «Мир», передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платёжных карт (НСПК). Отмечается, что клиентам не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платёжной системе.

Карты международных платёжных систем Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России <...>. По мере истечения срока действия карты банк, который её выпустил, сделает плановый перевыпуск новой карты на базе платёжной системы «Мир», — заявили в НСПК.

6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности на территории России. Это означает, что выпущенные ими на российской территории карты не будут работать за пределами страны. Кроме того, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями карты данных систем не будут обслуживаться в России, ими нельзя будет оплатить покупки или снять наличные. При этом внутри страны карты смогут продолжить работу благодаря Национальной системе платёжных карт.

Ранее в пресс-службе Альфа-Банка заявили, что электронные карты Visa и Mastercard этого банка будут работать в тех странах, где принимается карта «Мир». В список стран вошли Белоруссия, Турция, Вьетнам, ОАЭ, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Кипр и Армения.