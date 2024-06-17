Новые заместители министра обороны РФ: кто они, чем известны, где работали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Горнин

Президент России Владимир Путин назначил новых заместителей министра обороны. Ими стали Леонид Горнин, Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков. Что о них известно?

Что известно о кадровых перестановках в МО РФ

Владимир Путин 17 июня подписал указ, согласно которому министру обороны РФ разрешается иметь 12 заместителей. Российский лидер освободил от занимаемых должностей в ведомстве первого замминистра обороны Руслана Цаликова и заместителей главы МО РФ Татьяну Шевцову и Николая Панкова. Также от должности замминистра обороны освобожден и уволен с военной службы генерал армии Павел Попов.

Согласно документу, решение вступает в силу со дня его подписания. Новыми заместителями главы Министерства обороны России Андрея Белоусова назначены Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков. Первым заместителем главы МО РФ Путин назначил Леонида Горнина.

Чем известен Леонид Горнин

Леонид Горнин до этого назначения был первым заместителем министра финансов. Он родился в Новосибирске. В разные годы возглавлял департамент финансов и налоговой политики Новосибирской области. Занимал должности исполняющего обязанности министра финансов и налоговой политики этого региона, министра финансов области и первого заместителя губернатора. С 2012 года работал в Министерстве финансов РФ.

В новой должности он будет курировать все вопросы финансового обеспечения Вооруженных сил России, сообщили в Минобороны.

«Его главные задачи — повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств», — добавили в ведомстве.

Чем известна Анна Цивилева

Анна Цивилева — супруга министра энергетики России Сергея Цивилева. В апреле прошлого года она была назначена председателем государственного фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества», о его создании Владимир Путин объявил тогда же.

В Министерстве обороны сообщили, что Цивилева будет отвечать в ведомстве за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень, где в центре находится человек. Также в должности заместителя главы МО РФ она будет курировать взаимодействие фонда «Защитники Отечества» с ведомством.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Цивилева полностью погружена в проблемы, с которыми сталкиваются ветераны и военнослужащие, участвующие в СВО.

«Она в последние месяцы возглавляет фонд „Защитники Отечества“, который оказывает помощь ветеранам СВО — от юридической до медицинской. Я присутствовал на одной закрытой встрече с ней. Она очень погружена в проблемы, с которыми сталкиваются не только ветераны, но и действующие бойцы СВО. От недостатков снабжения до невыплат», — написал он в своем Telegram-канале.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале выразил уверенность, что Цивилевой удастся в полной мере реализовать имеющиеся наработки и c честью справиться с задачами «этого сложного для всех нас исторического периода».

Фото: kremlin.ru Анна Цивилева

Чем известен Павел Фрадков

Павел Фрадков — выпускник Московского суворовского военного училища. Также он окончил Академию ФСБ России по специальности «юриспруденция» и факультет мировой экономики Дипломатической академии МИД России по специальности «мировая экономика».

С 18 января 2021 года занимал должность первого заместителя управляющего делами президента. Он — младший сын Михаила Фрадкова, директора Российского института стратегических исследований, бывшего премьера и экс-главы Службы внешней разведки РФ.

«В сферу ответственности Фрадкова Павла Михайловича будут входить вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Министерства обороны РФ и народного хозяйства», — сообщили в МО РФ.

Чем известен Олег Савельев

Олег Савельев ранее занимал должность аудитора Счетной палаты. В 2008–2014 годах — заместитель министра экономического развития РФ. С марта 2014 по июль 2015 года — министр России по делам Крыма в правительстве Дмитрия Медведева.

Затем до 2018 года Савельев был замруководителя аппарата правительства РФ. В 2018–2019 годах возглавлял аппарат Счетной палаты РФ, а с сентября 2019 года был назначен Советом Федерации на должность аудитора Счетной палаты РФ.

20 мая 2024 года по указу Владимира Путина Савельев был назначен заместителем министра обороны России — руководителем аппарата министра обороны.

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