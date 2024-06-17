Скандал с Лукашенко и евреями-коррупционерами: почему Израиль обиделся

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в антисемитизме из-за слов о евреях-коррупционерах, которые, по его мнению, замешаны в деле инспектора по Витебской области Игоря Брыло и занимают в стране привилегированное положение. Что известно о скандале?

Что сказал Лукашенко о евреях-коррупционерах

Президент Белоруссии 14 июня провел совещание с правительством, где рассказал о коррупционном скандале. Лукашенко заявил, что в нем оказался замешан его бывший помощник — инспектор по Витебской области, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

«О Брыло много слышали. Не буду напоминать и повторять. Вот три десятка человек перечислены. Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины евреев. Это что у нас особое, привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем», — сказал он в ходе совещания.

Также он отметил, что все, в том числе евреи, белорусы, русские, украинцы и поляки, одинаковы перед законом.

Как отреагировали в Израиле на слова Лукашенко

Исраэль Кац, комментируя слова белорусского лидера, подчеркнул, что высказывание Лукашенко о евреях-коррупционерах являются «неприемлемыми и возмутительными», добавив, что они «звучат как явные антисемитские комментарии».

Также министр иностранных дел Израиля заявил, что в связи с этим глава Евразийского бюро израильского МИД Юваль Фукс подал ноту протеста послу Белоруссии в Израиле Евгению Воробьеву.

Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Исраэль Кац

Агентство JNS отметило, что Александр Лукашенко неоднократно допускал антисемитские высказывания. Так, JNS приводит в пример его заявление от 2017 года, когда Лукашенко «обвинил евреев в превращении Бобруйска, исторического белорусского города с глубокими еврейскими связями, в „свинарник“».

В публикации также напомнили о словах главы Белоруссии, что мир «преклоняет колени» перед евреями из-за холокоста. В 2015 году Лукашенко критиковал губернатора Минской области за то, что тот не «взял под контроль всех евреев Беларуси».

Что еще обсуждал Лукашенко на совещании с правительством

Глава Белоруссии потребовал до 1 августа устранить задолженность перед совхозами и колхозами по расчетам за мясо и молоко и призвал для этого забирать деньги у жуликов и отдавать их крестьянам.

«Предупреждаю вас: перед крестьянами, колхозами, совхозами не должно быть на 1 августа никакой задолженности ни по молоку, ни по мясу. У жуликов забирайте деньги, которые разворовали, и отдайте крестьянам за поставленную продукцию», — подчеркнул он.

Также Лукашенко считает, что сейчас стоит больше внимания уделять развитию в стране сети агросервисов, потому что на базе таких организаций нужно развивать сервисные центры крупных белорусских предприятий.

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