«Побег» в США, поддержка Шойгу, украинцы: как живет актер Сергей Горобченко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Горобченко

Актер Сергей Горобченко прославился благодаря ролям в лентах «Бумер», «Офицеры», «Миннесота». Какие известны последние новости о карьере и личной жизни артиста, как он относится к СВО?

Чем известен Сергей Горобченко

Сергей Горобченко родился 29 июля 1972 года в городе Североуральске Свердловской области, окончил Российский государственный институт сценических искусств. В разные годы служил в Петербургском академическом театре комедии имени Н. П. Акимова и «Ленкоме».

Горобченко снимается в кино с 1998 года. Первую известность ему принесла роль Пети Рамы в фильме «Бумер». Затем он играл в картинах «Место под солнцем», «Тариф на любовь», «Доктор Живаго», «Офицеры», «Миннесота», «Молодежка», «Два берега» и других. На настоящий момент в фильмографии артиста более 120 работ.

Что известно о личной жизни Сергея Горобченко

Горобченко с 2008 года женат на дочери журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Полине. В программе «Судьба человека» актер признался, что не общается с тестем, но и не держит на него зла, несмотря на политические разногласия. Артист вместе с супругой поддерживают СВО.

«Меня эта ситуация касается меньше. Но вот для Полины это непростой момент. Что тут говорить? Наверное, не суди, да не судим будешь. У каждого своя жизнь. Молюсь за него ежедневно, когда читаю утреннюю молитву», — объяснил он.

Горобченко воспитывает шестерых детей, пять из которых рождены в браке с Полиной Невзоровой. Также у актера есть сын Глеб от актрисы Александры Флоринской. Наследник живет за границей, но, как отметил артист, это не мешает ему разделять взгляды отца на ситуацию в мире. В интернете есть информация, что у актера восемь детей, однако он опроверг ее.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Горобченко

Что Сергей Горобченко говорил об СВО и украинцах

Сергей Горобченко в марте 2022 года записал видеообращение в поддержку спецоперации и отметил, что «Украины без России быть не может», а выступая на благотворительном вечере «Сила добра» в поддержку ЛДНР в ноябре того же года, «от всей семьи» поблагодарил президента Владимира Путина и Сергея Шойгу, который на тот момент занимал должность министра обороны, за защиту России.

«Я от всего сердца, от всей своей семьи хочу сказать спасибо Путину Владимиру Владимировичу, Шойгу Сергею Кужугетовичу, которые бьются за наше с вами счастливое будущее, за каждого пацана на фронте, за каждого офицера, которые сегодня не жалеют своего мира, в котором они живут, ради нас. Это самое большое благо — положить свою душу ради близких», — заявил актер.

В программе «Судьба человека» актер также заявил, что считает, что «русские и украинцы — один народ, у них один корень». Он не понимает, как Западу удалось «замутить сознание» его ближайших родственников.

Что известно о жизни Горобченко в США

Сергей Горобченко заявил, что не будет критиковать уехавших из России артистов, поскольку считает, что отъезд поспособствует развитию в них патриотизма. Актер сообщил Пятому каналу, что пришел к такому выводу, когда временно переехал в США в 2003 году.

«У меня первая православная исповедь случилась за границей, в Нью-Йорке на Манхеттене в русской церкви. Это произошло там, а не в России. Это стало толчком для перемен», — поделился Горобченко.

Артист объяснил, что его «побег», как он назовет этот шаг впоследствии, не был связан с политикой или другими разногласиями. Актер хотел взглянуть на себя и происходящее со стороны, чтобы кардинально измениться.

Чем сейчас занимается Сергей Горобченко

Сергей Горобченко продолжает сниматься в российском кино. В 2024 году с ним на экраны вышел фильм «Позывной «Пассажир»» о событиях 2014 года в Донбассе. Также актер снялся в главной роли — Ивана Фомина — в сериале «Наш спецназ — 3».

В апреле 2024 Горбоченко опубликовал в своих социальных сетях стихотворение о силе русских. По словам артиста, эти строки он написал в октябре 2022 года.

«НАТО напало на Родину. Русь обезглавить решила. Гнусь, поклоняюсь Одину, грязный кинжал обнажила. Нам ли страдать и плакать, верой христовой согретым, будем бить гада лопатой, а сверху крылатой ракетой», — говорится в начале произведения.

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