Зять Невзорова поблагодарил Путина за защиту России и песней поддержал СВО Зять Невзорова Горобченко поблагодарил Путина за защиту России и спел песню в поддержку ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня Россия переживает трудное время, и нужно поддержать ее, чтобы страна «воскресла и встала на новые рельсы созидания». С таким заявлением зять уехавшего из России журналиста Александра Невзорова (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) актер Сергей Горобченко выступил на благотворительном вечере «Сила добра» в поддержку Новороссии, состоявшемся вечером 9 ноября в Москве, передает журналист NEWS.ru. Горобченко «от всей семьи» поблагодарил президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина за защиту России и исполнил песню в поддержку ВС РФ.

Хочу выразить признательность стране, руководству за всё то, что происходит со мной, с моей семьей, с моими друзьями. Я люблю нашу страну. Мне нравится, что она такая большая, богатая и красивая. Я счастлив, что родился в СССР. Я застал моих дедушек и бабушек, которые защищали эту страну [во время Великой Отечественной войны], которые воспитывали меня, рассказывали русские сказки, пели нам детские, колыбельные песни. Всё это и стало тем кирпичиком, кирпичиками, из которых я и состою. Ничего другого во мне нет, — сказал со сцены Сергей Горобченко.

Актер, чьей женой является дочь активно критикующего проведение специальной военой операции России на Украине Александра Невзорова Полина, отметил, что Россия сегодня переживает трудное время.

Но иногда нужно себя защищать, встряхиваться, сбрасывать с себя какой-то налет, пыль, грязь, чтобы воскреснуть и встать на новые рельсы созидания, любви духовной. Так я вижу сегодняшнюю ситуацию. Поэтому я от всего сердца, от всей своей семьи хочу сказать спасибо Путину Владимиру Владимировичу, Суровикину Сергею Владимировичу, Шойгу Сергею Кужугетовичу, которые бьются за наше с вами счастливое будущее, за каждого пацана на фронте, за каждого офицера, которые сегодня не жалеют своего мира, в котором они живут, ради нас. Это самое большое благо — положить свою душу ради близких. За каждого чиновника, за каждого учителя, педагога, которые сегодня дают правильную информацию в головы наших детей и наших близких, — сказал артист.

В заключение своего выступления на вечере Горобченко исполнил под гитару песню в поддержку ВС РФ.

Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев будет считать своим партнером того, кто согласится вести переговоры на предварительных условиях, установленных Украиной. По его словам, сейчас диалога нет и российская сторона «вообще ничего не предлагала». Он также отметил, что Вашингтон является союзником Киева и не оказывает давления по вопросам, связанным с мирными переговорами.