«Накипело»: Оскар Кучера выпустил патриотический клип для военных в СВО Шоумен Кучера выпустил посвященный российским военным патриотический клип «Верю!»

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Оскар Кучера

Российский телеведущий Оскар Кучера выпустил видеоклип на новую песню «Верю!», посвященной российским военным, воюющим в зоне специальной военной операции России на Украине, сообщают «Народные Новости». По словам шоумена, у него, видимо, «накипело», поскольку ему небезразлично то, что происходит с его страной.

Наверное, мне, как человеку, которому небезразлично происходящее с моей страной, не написать ее было просто невозможно. Видно, накипело. И я очень благодарен брату и сестре, Вове и Кате Агранович за это видео, которое они сделали, услышав мою песню. Надеюсь, вас оно тронет также, как и меня. Мир вашему дому, — отметил Кучера.

Песня и видеоклип передают патриотический настрой шоумена, желающего поднять боевой дух российских военных, которые воюют в зоне СВО.

Как поясняет издание, далеко не все поклонники шоумена знают о том, что свой творческий путь Кучера начинал именно как музыкант. Закончив музыкальную школу сначала по классу джазовой гитары, а затем классической, Кучера несколько раз собирал группы, в сопровождении которых пел песни собственного сочинения. Однако стремительная карьера актера театра и кино, а затем телеведущего, заставила его на время отложить свое любимое песенное творчество и страсть к музыке в сторону.

Кучера ранее назвал президента Украины Владимира Зеленского «конченным, продавшимся человечком», комментируя выступление лидера соседнего государства в связи с 83-й годовщиной начала Второй мировой войны. В своей речи глава украинского государства сравнил Россию с Третьим рейхом. По словам шоумена, политик является «беспринципной марионеткой».