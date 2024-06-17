Молчание об СВО, мнение о выборах, Италия: как живет актер Андрей Федорцов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Федорцов

Заслуженный артист России Андрей Федорцов, прославившийся ролью Васи Рогова в сериале «Убойная сила», в 55 лет продолжает активно сниматься в российском и белорусском кино. Какие последние новости выходили о карьере и личной жизни актера?

Чем известен Андрей Федорцов

Андрей Федорцов родился 13 августа 1968 года в Санкт-Петербурге, окончил мореходное училище и русско-итальянскую фермерскую школу в городе Пьяченца. Творческая карьера Федорцова началась в 1993 году с работы в киностудии «Ленфильм», куда он был принят без профессионального образования. Спустя три года он окончил Санкт-Петербургскую театральную академию.

В начале кинокарьеры Федорцов снимался в лентах «Брат», «Улицы разбитых фонарей», «Особенности национальной охоты в зимний период». Популярность пришла к актеру после утверждения на роль одного из главных героев — Васи Рогова — в сериале «Убойная сила». Позднее он снялся в картинах «Литейный», «Глухарь», «Вираж», «Полицейское братство», «Актрисы» и других.

Что известно о личной жизни Андрея Федорцова

Актер длительное время не оформлял отношения с возлюбленными. От отношений с сотрудницей зоокомпании Марией у Андрея Федорцова растет сын Михаил. Также у него был роман со студенткой экономического вуза Екатериной. Она в 2008 году родила артисту дочь Варвару, крестной матерью которой является актриса Анастасия Мельникова.

В 2013 году Федорцов женился на дизайнере по имени Екатерина. Они растят двух дочерей — Ксению и Дарью. В беседе с Борисом Корчевниковым актер признался, что только в этих отношениях сумел обрести семейное счастье.

«Я помню, она зашла в комнату, и я буквально упал, колени подогнулись. Тогда я понял, что это то самое, что мне нужно. Она подарила мне двоих детей, и я чувствую, что это та самая любовь, о которой все так мечтают», — поделился артист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Федорцов

Как Федорцов относится к СВО и выборам

Артист никогда не делал публичных заявлений насчет спецоперации. В конце июня 2022 года актер Алексей Панин записал видеообращение к своим коллегам, в частности к Андрею Федорцову, пристыдив их за молчание по поводу СВО.

«Где питерцы? Андрей Федорцов, Алексей Нилов. Я понимаю, что Михаил Боярский — это конченый человек, прости господи, но вы, ребята, как вы с этим живете?» — заявил он.

В марте 2024 года Андрей Федорцов принял участие в президентских выборах. Актер посетил УИК в Петербурге и прокомментировал свое отношение к избирательному процессу.

«Выборы президента — важное политическое событие нашей страны. Мы выбираем наше будущее», — поделился актер.

Чем сейчас занимается Андрей Федорцов

Андрей Федорцов с 2010 года служит в Театре эстрады имени Аркадия Райкина, где задействован в ряде постановок. Помимо этого, 55-летний артист активно снимается в кино. В 2024 году с ним вышли ленты «Культурная комедия», «Морозко» и «Ткачевы на связи». Сейчас актер задействован в съемках сериала российско-белорусского производства «Спасение капитана Максимова».

В апреле 2024 года Андрей Федорцов по указу президента России Владимира Путина был награжден орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Артист также имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Читайте также:

SHAMAN: последние новости 17 июня, смена профессии, курьез на сцене в Туле

Нагиев, борьба с фашизмом, Израиль: как сейчас живет актер Игорь Лифанов

Алкогольные запои, Миронова, лишний вес: как живет актер Алексей Макаров