Зона СВО, зависть Белого, «отмена» в Израиле: как живет Александр Лазарев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Александр Лазарев

Народный артист России Александр Лазарев, известный ролями в фильмах «Тайны дворцовых переворотов» и «Адмиралъ», в 2023 году возглавил театр Российской Армии. Как сейчас складывается карьера и личная жизнь актера, что он говорил о своих политических взглядах?

Чем известен Александр Лазарев

Александр Лазарев родился 27 апреля 1967 года в Москве в театральной семье. Его родители — советские актеры Александр Лазарев — старший и Светлана Немоляева. В 12 лет он начал играть в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда», военную службу проходил при Театре Советской армии.

В 1990 году Лазарев окончил МХАТ и был принят в труппу театра «Ленком». Его дебют в кино состоялся в фильме «Тайна Эдвина Друда», первую главную роль сыграл в картине «Провинциальный бенефис». За годы карьеры актер снялся в около 100 фильмах. Наиболее известные из них: «Тайны дворцовых переворотов», «Разбитое зеркало», «Екатерина», «Тобол», «Союз Спасения. Время гнева».

Что известно о личной жизни Александра Лазарева

Актер в 1988 году женился на Алине Айвазян. В 1990 году у пары родилась дочь Полина, а в 2000 году — сын Сергей. Наследница Лазарева окончила школу экстерном в 15 лет, затем поступила в ГИТИС. После получения диплома она была принята на службу в театр им. Маяковского.

В 2018 году супруги обвенчались, приурочив это событие к 30-летию семейной жизни. Церемония прошла в родном городе жены Лазарева Тбилиси.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Александр Лазарев, Светлана Немоляева и Полина Лазарева (слева направо) на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия»

Как Александр Лазарев относится к СВО

Александр Лазарев после вступления в должность главного режиссера театра Российской Армии обозначил, что является патриотом страны и поддерживает действия российской власти.

«Да, я патриот и четко на стороне России», — сказал KP.RU.

Лазарев также сообщил, что артисты театра Российской Армии задействованы в выступлениях в зоне СВО и перед ранеными военными в госпиталях.

«Театр много времени и сил отдает выездам в войска, на линию фронта, к раненым в госпитали. Есть целые программы и готовые концерты для таких случаев. Кстати, и в „Ленкоме“ тоже есть своя, назовем так, фронтовая бригада: Андрей Леонов, Олеся Железняк, Андрей Соколов, Антон Шагин», — отметил он.

Что известно о срыве спектакля Лазарева в Израиле

Артисты театра «Ленком» в октябре 2023 года планировали гастроли в Израиль с постановкой «Поминальная молитва». Однако в августе актер Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал петицию с призывом отменить показ постановки «Ленкома» в Тель-Авиве. Восемь тысяч израильтян подписали ее, выступление было отменено.

Александр Лазарев, который является постановщиком спектакля, заявил, что гастроли театра в Израиле отменили из-за слишком «активной группы неразумных людей». Артист уверен, что Анатолием Белым тогда двигали зависть и сожаление из-за того, что его актерская карьера после переезда в Израиль закончилась.

«Подняли истерию, даже не зная, о чем наш спектакль. <...> Это спектакль о мире, о добрососедстве, о любви... И вдруг такая волна агрессии! Нам стали угрожать», — рассказал Лазарев.

Чем сейчас занимается Александр Лазарев

Александр Лазарев продолжает возглавлять театр Российской Армии, а также остается актером «Ленкома».

Работу в театрах он совмещает со съемками в кино. В 2024 году с Александром Лазаревым выйдут ленты «Бархоппинг», «Дипломат-2», «Инкубатор» и «Нинель», в последних трех он снялся в главных ролях.

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