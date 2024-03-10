Фильм «Позывной Пассажир» о Донбассе: сюжет, актеры, кого сыграет Шагин

Фото: Пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

Кадр из фильма «Позывной Пассажир»

На этой неделе в российский прокат должен выйти фильм «Позывной Пассажир», рассказывающий о начале военных действий в Донбассе. О чем будет эта лента, кого в ней сыграл Антон Шагин?

О чем фильм «Позывной Пассажир»

В основу сюжета лег роман Александра Проханова «Убийство городов», рассказывающий о событиях на юго-востоке Украины, которые приобретают черты гражданской войны. Фильм Ильи Казанкова «Позывной Пассажир» расскажет историю молодого писателя Николая Рябинина, оказывающегося в центре истории.

В начале фильма зрители увидят в главном герое тусовщика, который прожигает жизнь в клубах. Жизнь Рябинина меняется, когда он узнает о госпитализации матери. Приехав в больницу, писатель слышит от отца, что причиной плохого самочувствия родительницы стали сообщения от его брата, уехавшего в Донбасс добровольцем.

Фото: Пресс-служба компании «Атмосфера Кино» Кадр из фильма «Позывной Пассажир»

Рябинин отправляется на поиски брата. Весной 2015 года он приезжает в Донбасс, никак не ожидая оказаться в реальной зоне боевых действий. Не имея военного опыта, он присоединяется к одному из батальонов, где ранее служил брат, и пытается разузнать о судьбе близкого человека. Наставником Рябинина становится комбат с позывным Курок, который, по задумке создателей, и сформулирует главный идеологический посыл фильма: «Запретили нам русский язык, растоптали, исковеркали. <...> Вы — в ненависти, а мы — в любви. И в гневе. Но правда — с нами».

Шоураннеры обещают, что в фильме будет представлена целая галерея портретов противников. Как пишет РИА Новости, на пути Рябинина встретятся и боец с татуировкой-свастикой, и обычный солдат-призывник, и обеспеченный командир, и «безымянный головорез с натасканной на людей овчаркой», которого агентство охарактеризовало как маньяка с легальным оружием. Отмечается, что именно последний персонаж будет очень важен для сюжета.

Рябинин столкнется и с предательством. Антигероем окажется боец Жила, который воюет исключительно за деньги, поэтому его «решительность и отвага напрямую зависят от гонорара за сожженный танк или сбитый самолет».

«На фронтах гибнут ребята наши. Да, мы здесь, в тепле, рассказываем про них, и это должно быть честно и ответственно», — подчеркивал режиссер ленты Казанков.

Фото: Пресс-служба компании «Атмосфера Кино» Кадр из фильма «Позывной Пассажир»

Кто сыграл в фильме «Позывной Пассажир»

Главную роль в картине сыграл Антон Шагин. Именно ему предстоит пройти вместе со своим персонажем путь от избалованного столичной жизнью писателя до бойца с большой буквы.

«Я знал, на что иду! Меня утвердили на эту роль без проб. В меня поверили, и моей задачей на протяжении всех съемок была такая простая линия — никого не подвести», — говорил Шагин в одном из интервью.

В съемках драмы также принимали участие заслуженный артист РФ Виталий Кищенко, народный артист РФ Владимир Стеклов, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Надежда Маркина, участник СВО Сослан Фидаров и другие.

«То, что мы делаем, — это очень правдоподобно! Мне нравится то, что мы делаем сегодня на площадке, потому что мы не играем, а живем. Стараемся все максимально приблизить к реальности, и надеюсь, что у нас это получится», — отмечал Фидаров.

Премьера картины состоится 14 марта во всех кинотеатрах страны. В Москве стоимость билетов на фильм «Позывной Пассажир» начинается от 300 рублей. Оплатить «проходки» на сеанс также можно, воспользовавшись программой «Пушкинская карта».

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