SHAMAN: последние новости 17 июня, смена профессии, курьез на сцене в Туле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

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Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прокомментировал вопрос о смене профессии после курьеза на концерте в Туле, когда ему пришлось остановить выступление. Что об этом известно, какие последние новости выходили об артисте на сегодня?

Что произошло на концерте SHAMAN в Туле

SHAMAN 16 июня выступил с концертом в Туле, собрав полный Ледовый дворец слушателей. После исполнения нескольких композиций на сцене образовался конденсат от таящего льда арены, из-за чего исполнителю пришлось прервать выступление.

Дронов был вынужден лично вытирать сцену, воспользовавшись переданным из зала полотенцем. Во время уборки он попросил своих музыкантов сыграть фоном какую-нибудь музыку и попросил прощения у поклонников за задержку.

Что сказал SHAMAN о смене профессии

Вытирая сцену на концерте в Туле исполнитель заявил: «SHAMAN меняет профессию». Его слова были запечатлены зрителями на видео. Чтобы не допустить распространения слухов, артист объяснил ситуацию в своем Telegram-канале.

«Родные, не переживайте, профессию пока менять не планирую. Пел, пою и буду петь», — написал Дронов.

Он также поблагодарил жителей Тулы за «жаркий прием», который не выдержала ледовая арена.

«Просто прием, который вы устроили мне в родной Туле, был таким жарким, что ледовая арена под сценой начала таять», — добавил артист.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Где SHAMAN даст концерты в ближайшее время

SHAMAN продолжает концертный тур по России. В ближайшее время исполнитель выступит в Химках (19 июня), Мытищах (20 июня), Красногорске (25 июня), Подольске (26 июня), Калининграде (1 июля), Сочи (22 июля), Геленджике (24 июля) и Анапе (25 июля).

Также у SHAMAN уже запланирован концерт на 2025 год — 9 марта он выступит в Москве.

Что известно о новых проектах SHAMAN

SHAMAN на днях получил приз в специальной номинации «Новая легенда» Премии МУЗ-ТВ. В ходе мероприятия стало известно, что, помимо концертов и записи песен, Дронов принимает участие в опере «Князь Владимир» народного артиста России Николая Расторгуева. В ней певец исполнит одну из ведущих партий.

«Это будет фантастически выглядеть! Ярослав будет летать по Кремлевскому дворцу, прям вдоль. Будет настоящий драккар, он же корабль. Ярослава я взял в проект, потому что, когда в первый раз его увидел, я понял: вот он, вот же князь!» — рассказал Расторгуев.

Премьера оперы состоится в начале 2025 года. По словам Расторгуева, на ее создание у него ушло много времени.

«Это опера, которая писалась 10 лет. Наверное, это самый большой проект, который мне удалось воплотить, потому что еще год назад я не знал, будет она или не будет, потому что никогда оперу не писал. Приходите на премьеру, скорее всего, это будет в Москве 6 февраля», — отметил музыкант.

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