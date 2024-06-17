Алкогольные запои, Миронова, лишний вес: как живет актер Алексей Макаров

Фото: Роман Денисов/РИА Новости

Алексей Макаров

Актер Алексей Макаров продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Макаров

Алексей Макаров родился 15 февраля 1972 года в Омске в семье поэта Валерия Макарова и народной артистки России Любови Полищук.

Со второй попытки Макаров поступил в ГИТИС. Артист снимался в картинах «На углу, у Патриарших», «Ворошиловский стрелок», «Чек», «Дальнобойщики», «Дневник убийцы», «Пятый ангел», «Личный номер», «Моя прекрасная няня», «Самая красивая», «Офицеры», «Суженый-ряженый», «Цепь», «Офицеры-2», «Первая попытка», «Карусель», «Настоящие», «Красавица и Чудовище», «Пока еще жива», «Сильнее судьбы», «Частица вселенной», «Куба», «Сын», «Ментовские тайны. Семь сестер», «Гроза», «Гости из прошлого», «Чувство правды», «Кабинет путешественника» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Что известно о личной жизни Макарова

Первой женой Алексея Макарова была журналистка Мария Сперанская. Супруги прожили вместе три года.

Второй женой актера стала танцовщица Ольга Силаенкова.

После этого у Макарова были романы с актрисой Анастасией Макеевой и Екатериной Семеновой. В программе «Секрет на миллион» Макеева утверждала, что Макаров ударил ее в Тунисе после того, как ее коллега Роман Игнатьев прислал ей стихотворение эротического содержания.

«Есть люди, которым можно пить. Есть люди, которым нельзя пить. Алексей, наверно, тот человек, которому лучше этого не делать, потому что он сам себя не понимает и не помнит. Игнатьев написал какое-то стихотворение эротического содержания, посвященное женщинам. Он его разослал всем. Леша увидел СМС и, не спросив ни слова, отреагировал вот так: два удара — и я в нокауте. Я даже не успела ничего понять, потеряла сознание. Маленькое личико и большой кулак. Это не имитация в кино. Это произошло стихийно», — вспоминала Макеева.

Затем у Макарова начались отношения с актрисой Викторией Богатыревой. В 2010 году у пары родилась дочь Варвара.

По данным СМИ, Макаров был расписан с народной артисткой РФ Марией Мироновой, однако она эту информацию опровергала.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актер Алексей Макаров с супругой

В 2022 году актер тайно женился на бывшей стюардессе, а ныне репетиторе иностранных языков Полине. Она на 23 года моложе избранника.

«Так мы давно женаты. Уже больше года. Жена ждет мужа дома после подвигов, после рабочего дня», — рассказывал Макаров в 2023 году.

Что известно об алкогольной зависимости Макарова

Алексей Макаров признавался, что у него были проблемы с алкоголем. Из-за этого он ругался с близкими. Однако сейчас актер переосмыслил свою жизнь.

«Я нажрал 127 кг. У меня были запои. Это сильно меня подкосило: и здоровье, и отношения с людьми. А сейчас спортзал каждый день», — вспоминал Макаров.

Чем сейчас занимается Макаров

Алексей Макаров продолжает творческую деятельность. Он задействован в проектах «Доктор знает все», «Стань счастливой!», «В Бореньке чего-то нет» и «Калина красная».

В 2023 году актер снялся в картинах «АльфаРомео», «Актрисы», «Операция „Неман“», «Сама виновата?», «Ухожу красиво» и «Родные люди».

В 2024 году вышли проекты «Горький 53», «Казачок» и «Адмирал Кузнецов», «Чувство правды-2» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Крайние меры», «Местный», «Заполярная звезда» и «Министерство Всего Хорошего» с Макаровым.

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