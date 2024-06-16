SHAMAN: последние новости 16 июня, проект Расторгуева, поцелуй с Mia Boyka

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ярослав Дронов (SHAMAN)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) принимает участие в проекте Николая Расторгуева. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, кого он поцеловал, что думает о поющих блогерах?

Кого поцеловал SHAMAN

На красной дорожке премии МУЗ-ТВ SHAMAN поцеловал в шею блогера и певицу Mia Boyka в тот момент, когда она показывала журналистам кольцо в 10 карат за 300 млн рублей.

Артистка общалась с прессой, когда SHAMAN подошел к ней со спины, поприветствовал и поцеловал в шею. Недавно Boyka радовалась букету цветов от него.

После этого жеста корреспонденты поинтересовались у блогера, не SHAMAN ли подарил ей дорогое кольцо.

«У него спросите», — с улыбкой ответила Boyka.

Напомним, что SHAMAN женат на топ-менеджере Елене Мартыновой, которая старше его на 14 лет. При этом на недавнем концерте в Самаре исполнитель появился без обручального кольца. Он объяснил это боязнью потерять украшение.

«Я не ношу это все, потому что боюсь потерять. Во время номеров отлетает в разные стороны», — говорил SHAMAN.

Что известно о сотрудничестве SHAMAN с Расторгуевым

SHAMAN принимает участие в опере «Князь Владимир» народного артиста России Николая Расторгуева.

«Это опера, которая писалась 10 лет. Наверное, это самый большой проект, который мне удалось воплотить, потому что еще год назад я не знал, будет она или не будет, потому что никогда оперу не писал. Приходите на премьеру, скорее всего, это будет в Москве 6 февраля», — рассказал Расторгуев на красной дорожке премии МУЗ-ТВ.

Он также объяснил, почему пригласил SHAMAN на главную роль.

«Это будет фантастически выглядеть! Ярослав будет летать по Кремлевскому дворцу, прям вдоль. Будет настоящий драккар, он же корабль. Ярослава я взял в проект, потому что когда в первый раз его увидел, я понял: вот он, вот же князь!» — поделился музыкант.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Ярослав Дронов (SHAMAN)

SHAMAN же отметил, что сразу согласился принять участие в проекте.

«Мне как человеку с серьезным музыкальным образованием, коих у меня три — музыкальная школа, музыкальный колледж и музыкальный институт, было очень интересно, потому что это возможность поработать с авторитетными людьми», — подчеркнул он.

Что SHAMAN сказал о поющих блогерах

SHAMAN рассказал, как относится к блогерам, которые поют и выступают на сцене, не имея при этом музыкального образования.

«Ну вы знаете, люди пробуют себя в разных ипостасях. Это ведь нельзя запретить, в этом же в этом нет ничего плохого. У людей разные есть пути для достижения определенных целей. Самое главное, если уж ты выбрал свое дело, то надо делать это с полной отдачей и до конца. Не сворачивать, не бросать, раз уж начал», — высказался артист.

Как SHAMAN отреагировал на идею ввести дресс-код для артистов

SHAMAN признался, что не понимает, каким может быть дресс-код для артистов. По его мнению, творческие люди должны иметь возможность перевоплощаться.

«Я, честно говоря, даже не представляю, каким он может быть. Потому что все-таки артисты — это творческие люди и, естественно, они должны иметь возможность перевоплощаться. Это традиционная история. В хорошем смысле слова — лицедейство. Поэтому, я, честно говоря, даже не представляю, каким он может быть, этот дресс-код», — прокомментировал певец.

SHAMAN считает: чтобы образы артистов не выглядели вульгарно, у них должна быть самоцензура.

«Должна быть самоцензура в первую очередь. А самоцензура все-таки изнутри человека идет. Сам человек должен иметь чувство такта, чтобы не перешагнуть границу. Поэтому я скорее за самоцензуру, когда человек сам себя где-то прижимает, где-то ограничивается, а где-то дает волю своим чувствам», — добавил он.

Читайте также:

«Ментовские войны», осуждение СВО, Париж: как живет актер Александр Устюгов

Стало известно, куда пропал звезда «Ментовских войн» Кирилл Таскин

«Слово пацана», Кологривый, секрет похудения: как живет актриса Софья Зайка