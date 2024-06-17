Уход из «Сто к одному» и исчезновение: где сейчас ведущий Александр Гуревич

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Александр Гуревич

Ведущий и продюсер Александр Гуревич прославился благодаря программе «Сто к одному», но после начала спецоперации перестал работать на телевидении. Кто заменил его в шоу, где он может находиться сейчас?

Чем известен Гуревич

Александр Гуревич родился 25 мая 1964 года в Москве. После школы поступил в Московский инженерно-строительный институт (МИСИ) им. Куйбышева, который окончил в 1987 году по специальности «инженер-проектировщик».

В студенческие годы Гуревич начал играть в КВН, в составе команды МИСИ участвовал в Высшей лиге сезона-1986/87.

Спустя время он поступил в ГИТИС на факультет эстрадной режиссуры.

Гуревич принимал участие в создании передач «Сам себе режиссер», «Диалоги о животных», «Своя игра», «Два рояля», «Я знаю все!», «Один за всех», «Мой толстый противный жених», «Игры разума» и других.

Помимо этого, он вел программы «Устами младенца», «Сто к одному», «С добрым утром!», «Большой вопрос», «Легкий жанр», «Удивительные люди» и другие.

Что известно о личной жизни Гуревича

Александр Гуревич женат на программистке Галине Лерман.

У супругов есть дочь Мария.

Почему Гуревич ушел с телевидения, где он сейчас

После начала спецоперации Александр Гуревич прекратил работу на телевидении и уволился с ВГТРК.

«Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить, не замечая происходящего. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе, а возможно, отказался бы от участия в нашей развлекательной программе», — высказался он.

После ухода с телевидения телеведущий не давал интервью. Он также не ведет соцсети, поэтому о его местонахождении ничего не известно. Также неизвестно, чем Гуревич занимается сейчас.

Кто заменил Гуревича на телевидении

Выпуски шоу «Сто к одному» с Александром Гуревичем на канале «Россия 1» выходили до октября 2022 года. Позднее его место в программе занял продюсер кино и телевидения Александр Акопов. Он работал над сериалами «Бригада», «Бедная Настя» и «Моя прекрасная няня».

Кроме того, в апреле 2023 года Гуревичу также нашли замену в передаче «Удивительные люди». Его место в проекте занял музыкант и ведущий Артем Варгафтик, известный по программам «Оркестровая яма» и «Партитуры не горят».

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