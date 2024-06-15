SHAMAN: последние новости 15 июня, премия МУЗ-ТВ, ответ на критику Киселева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Победитель специальной номинации «Новая Легенда» SHAMAN

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) получил премию канала МУЗ-ТВ. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, что он ответил на критику Владимира Киселева?

Какую награду получил SHAMAN

Вчера, 14 июня, в СК «ЦСКА Арена» состоялась премия канала МУЗ-ТВ. SHAMAN получил приз в специальной номинации «Новая легенда».

«Родные, эта тарелка достойна только одного блюда — народной любви. Я рад, что она у меня есть. Служу России!» — сказал он со сцены.

Премия МУЗ-ТВ вернулась после двухлетнего перерыва. SHAMAN был номинирован на нее впервые.

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Как SHAMAN ответил на критику Киселева

SHAMAN заявил, что не считает нужным отвечать на критику лидера группы «Земляне» и главы «Русской медиагруппы» (РМГ) Владимира Киселева. Он только пожелал бизнесмену здоровья.

«Здесь разве нужно что-то отвечать? Тут можно только пожелать ему здоровья», — прокомментировал музыкант NEWS.ru.

Что SHAMAN сказал о дресс-коде артистов

SHAMAN считает, что артисты сами должны контролировать «допустимость» своих образов.

«Артисты — это творческие люди, они должны уметь перевоплощаться. Должна быть самоцензура в первую очередь. Человек должен иметь чувство такта», — заявил исполнитель.

Как SHAMAN написал песню «Я русский»

SHAMAN признался, что на написание хита «Я русский» его вдохновила рок-музыка.

«Я шел по Арбату, слушал динамичную музыку. И вот так и получилось. Я думал, что надо сделать такую песню, чтобы это был темповой боевик», — вспомнил он.

Также певец рассказал, что уже давно перестал волноваться перед выступлениями. Единственное, что он испытывает — это трепет, поскольку хочет «сделать свое дело на 100%», чтобы поклонники остались довольны.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) перед церемонией вручения премии «МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арене»

В чем секрет успеха SHAMAN

По мнению SHAMAN, секрет его успеха заключается в постоянстве.

«Я знаю одно — только постоянство. Постоянно, постоянно писать и выпускать новые песни. И что-то да получится. Это в любом случае», — объяснил артист Пятому каналу.

При этом SHAMAN отметил, что не всегда доволен тем, что он делает.

«Не всегда и не все мои песни на 100% в десятку. Я прекрасно понимаю и отдаю себе отчет. Я просто делаю песни: бывают песни более удачны, бывают песни менее удачны. Я же живой человек», — высказался он.

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