Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) получил премию канала МУЗ-ТВ. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, что он ответил на критику Владимира Киселева?
Какую награду получил SHAMAN
Вчера, 14 июня, в СК «ЦСКА Арена» состоялась премия канала МУЗ-ТВ. SHAMAN получил приз в специальной номинации «Новая легенда».
«Родные, эта тарелка достойна только одного блюда — народной любви. Я рад, что она у меня есть. Служу России!» — сказал он со сцены.
Премия МУЗ-ТВ вернулась после двухлетнего перерыва. SHAMAN был номинирован на нее впервые.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Владимир Фриске с наградой Жанны Фриске в специальной номинации «Легенда российской популярной музыки» (награда вручена посмертно)
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Победитель в номинации «Лучшая Cover-версия» - Инстасамка и Лолита «На Титанике»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Победитель в номинации «Лучшая исполнительница» и «Лучшая песня» - ANNA ASTI
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Победитель в номинации «Лучшее концертное шоу» — Сергей Жуков «Руки вверх», «Лужники на бис»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Победители в номинации «Лучшая группа» — Три дня дождя и гости перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Победитель в специальной номинации «Легенда вне времени» - Жанна Агузарова перед церемонией вручения преми и «Муз-ТВ 2024. Возвращение»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Люся Чеботина и Алина Загитова. Люся Чеботина стала победителем в номинации «Лучшая коллаборация» с песней «Королева» в дуэте с Филиппом Киркоровым
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сестра Жанны Фриске Наталья перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение»
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Анна Севагина (Anse) (в центре) и Александр Иванов (Ivan) перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена» IVAN стал победителем в специальной номинации «Музыкальное открытие года RUTUBE»
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Музыканты Алексей Осокин и Дмитрий Филатов (Filatov & Karas), получившие премию «Лучшее танцевальное видео» на церемонии вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец Мот с женой Марией перед церемонией вручения премии «Муз-ТВ 2024. Возвращение» в «ЦСКА Арена»
Как SHAMAN ответил на критику Киселева
SHAMAN заявил, что не считает нужным отвечать на критику лидера группы «Земляне» и главы «Русской медиагруппы» (РМГ) Владимира Киселева. Он только пожелал бизнесмену здоровья.
«Здесь разве нужно что-то отвечать? Тут можно только пожелать ему здоровья», — прокомментировал музыкант NEWS.ru.
Что SHAMAN сказал о дресс-коде артистов
SHAMAN считает, что артисты сами должны контролировать «допустимость» своих образов.
«Артисты — это творческие люди, они должны уметь перевоплощаться. Должна быть самоцензура в первую очередь. Человек должен иметь чувство такта», — заявил исполнитель.
Как SHAMAN написал песню «Я русский»
SHAMAN признался, что на написание хита «Я русский» его вдохновила рок-музыка.
«Я шел по Арбату, слушал динамичную музыку. И вот так и получилось. Я думал, что надо сделать такую песню, чтобы это был темповой боевик», — вспомнил он.
Также певец рассказал, что уже давно перестал волноваться перед выступлениями. Единственное, что он испытывает — это трепет, поскольку хочет «сделать свое дело на 100%», чтобы поклонники остались довольны.
В чем секрет успеха SHAMAN
По мнению SHAMAN, секрет его успеха заключается в постоянстве.
«Я знаю одно — только постоянство. Постоянно, постоянно писать и выпускать новые песни. И что-то да получится. Это в любом случае», — объяснил артист Пятому каналу.
При этом SHAMAN отметил, что не всегда доволен тем, что он делает.
«Не всегда и не все мои песни на 100% в десятку. Я прекрасно понимаю и отдаю себе отчет. Я просто делаю песни: бывают песни более удачны, бывают песни менее удачны. Я же живой человек», — высказался он.
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