Нагиев, борьба с фашизмом, Израиль: как сейчас живет актер Игорь Лифанов

Фото: Стас Мареев/ИТАР-ТАСС

Игорь Лифанов

Игорь Лифанов — актер театра и кино. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Лифанов

Игорь Лифанов родился 25 декабря 1965 года в Николаеве на Украине.

После школы он три года отслужил в Морфлоте во Владивостоке. После этого поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Лифанов учился вместе с Дмитрием Нагиевым, с которым дружит по сей день.

«Мы как раз ценим то, что можем месяц не видеться, но при этом знаем, что мы есть друг у друга. Если у кого-то из нас происходит приятное или неприятное событие, то нам не нужны долгие серьезные разговоры. Мы понимаем друг друга с полуслова. Нам достаточно посмотреть друг другу в глаза», — говорил он об отношениях с Нагиевым в интервью Teleprogramma.pro.

Лифанов снимался в картинах «Брат», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Романовы: Венценосная семья», «Ключи от смерти», «Спецназ», «Русский спецназ», «Участок», «Ночной Дозор», «Диверсант», «Лопухи», «Дневной Дозор», «Убить Бэллу», «Жесть», «Полное дыхание», «Ленинград», «Отряд», «Дикий», «Последняя встреча», «Человек ниоткуда», «Летний день», «Следствие любви», «Пять минут тишины. Возвращение», «Стриптизеры», «Девушка на миллион» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Что известно о личной жизни Лифанова

Первой женой Игоря Лифанова была его однокурсница Елена Павликова. Брак продлился три месяца.

Второй раз Лифанов тоже женился на однокурснице — Татьяне Аптикеевой. В браке родилась дочь Анастасия, которая пошла по стопам родителей и стала актрисой. Вместе супруги прожили 13 лет.

Во время съемок сериала «Спецназ» в Севастополе Лифанов познакомился со студенткой-филологом Еленой Косенко, которая на 16 лет младше его, и ради нее ушел из семьи. Она стала третьей супругой артиста и родила ему дочь Алису.

В 2023 году друг Лифанова заявил, что Косенко изменяет мужу.

«Когда Игорь трезвый, он не вспоминает о прошлом, а как выпьет — его накрывает. Он думал, что даст Лене фамилию, хорошую жизнь и она всегда будет благодарна, но нет. Изменяла со всеми, даже с его крестником в соседней комнате», — сообщал StarHit со ссылкой на источник.

Сама Косенко опровергла эту информацию. По ее словам, подобные слухи распускает отвергнутая поклонница актера.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Игорь Лифанов

Что Лифанов говорил об уехавших артистах

По мнению Игоря Лифанова, уехавшим российским артистам сложно добиться успеха за рубежом. Он рассказал, что когда ездил на гастроли в другие страны, то на его спектакли приходила только русскоязычная аудитория.

«К примеру, еду я в Израиль выступать — я там для своих выступаю. В Германии — тоже. Мы, русские артисты, варимся только в своем котле, поэтому и интересны только русскоязычным зрителям. Так что о международной карьере тут и речи не идет», — объяснил Лифанов.

Что Лифанов говорил об «отмене» русской культуры

Игорь Лифанов заявлял, что не понимает причин, по которым Запад ведет отмену русской культуры. Он считает, что искусство «для умных людей не имеет границ».

«Извините, что я так агрессивно говорю. Просто не могу пережить того, что происходит сегодня. Только вчера мы все были друзьями. А сегодня, когда мы боремся с фашистами, вдруг стали сразу для всего мира плохими?!» — высказывался артист.

Чем сейчас занимается Лифанов

Игорь Лифанов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Семейный переполох», «Двое в лифте, не считая текилы», «Зинон. С приветом!» и «Ночь ее откровений».

В 2023 году актер снялся в сериалах «Сыщицы» и «Крутые меры». В скором времени также должна выйти картина «жЫЫЫзнь» с его участием.

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