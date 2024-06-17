Путин уволил генерала Попова с военной службы Путин подписал указ об освобождении генерала Попова от должности замглавы МО

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Павел Попов

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому генерал армии Павел Попов освобождается от должности замминистра обороны. Также из документа следует, что Попов уволен с воинской службы. Указ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Освободить генерала армии Попова Павла Анатольевича от должности заместителя министра обороны Российской Федерации и уволить его с военной службы, — говорится в документе.

Помимо этого, указом главы государства от должности освобождаются статс-секретарь заместителя министра обороны Николай Панков, первый замглавы МО Руслан Цаликов и заместитель Татьяна Шевцова. Документ вступает в силу с момента его опубликования.

Также известно, что Владимир Путин подписал указ о назначении Леонида Горнина первым заместителем министра обороны России. Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков стали замглавы военного ведомства. Согласно указу, Савельев также возглавит аппарат Минобороны РФ. В связи с новыми постами всех освободили от занимаемых прежде должностей.

Ранее российский лидер подписал указ о назначении вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака на пост врио главы Республики Алтай. Тем же указом глава государства снял с должности Олега Хорохордина, возглавлявшего регион с 2019 года.