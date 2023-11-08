Новости с фронта СВО 8 ноября: где отступают и атакуют ВС РФ, есть ли успех «Рыбарь»: ВСУ успешно перебросили технику на левый берег Днепра у Херсона

Фото: МО РФ

ВСУ с помощью артиллерии пытаются занять позиции к западу от Вербового на Запорожском направлении, пишет WarGonzo. Какая ситуация сегодня на Херсонском и Бахмутском направлениях, что у Работино, Бахмута (Артемовска), Крынок 8 ноября?

Ситуация у Работино, Вербового, Копаней 8 ноября 2023 года

«На Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии стремятся взять высоты северо-западнее Вербового. ВС РФ отошли с ряда позиций. Здесь выступ, и удерживать его российским войскам необходимо, но сложно», — передает WarGonzo.

Readovka сообщила, что на Ореховском участке бойцы ВС РФ контратаковали в районе Вербового.

«На Запорожском фронте ВСУ продолжают попытки прорваться западнее Работино — вчера на направлении было зафиксировано 10 единиц разной бронетехники противника. По нашим позициям у Вербового работала вражеская РСЗО и дроны-бомбардировщики», — рассказали «Два майора».

«НгП раZVедка» пишет, что ВСУ предприняли попытку штурма российских позиций к северо-западу от Вербового.

«Успеха не имели, группы противника были разгромлены на подходе. Впоследствии, ночью по местам сосредоточения личного состава врага был нанесен удар из ТОС-1, уничтожено до 30 человек личного состава и три единицы техники. Наша сторона в результате атак противника безвозвратных потерь не понесла. Резюмируя: лишившись значительной части сил, которые переброшены на Авдеевское направление, группировка на Запорожском направлении все же продолжает бесперспективные мясные атаки, тактического смысла в этом давно нет, перспективы преодоления нашей оборонительной линии в настоящее время отсутствуют», — добавил источник.

«Рыбарь» рассказал, что на Ореховском участке ВСУ под прикрытием техники предприняли попытку контратаки на Вербовое.

«Потеряв несколько бронетранспортеров, под огнем российской артиллерии ВСУ отступили на исходные рубежи», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Ситуация у Бахмута (Артемовска), Клещеевки, Андреевки 8 ноября 2023 года

«На Бахмутском направлении российские войска успешно контратаковали у Клещеевки и со стороны Берховки. У второго из перечисленных населенных пунктов есть продвижение к Богдановке. На северном фланге Бахмута у ВСУ серьезные проблемы», — пишет WarGonzo.

Readovka передает, что к северу от Бахмута (Артемовска) ВС РФ продвинулись в направлении Богдановки. Южнее продолжаются бои в Клещеевке и Андреевке.

«Рыбарь» сообщил, что на фронте одним из наиболее острых участков остается северный фланг Бахмута. В районе Берховского водохранилища российские подразделения взяли под контроль позиции вдоль железной дороги, добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация у Херсона, Крынок, берегов Днепра 8 ноября 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении ВСУ при огневой поддержке с правого берега Днепра атаковали у Поймы, Песчаного, Подстепного. Как минимум на островах в районе этих населенных пунктов у них есть плацдармы. ВС РФ пытаются выбить украинских морпехов из Крынок. По ВСУ работают средства дальнего поражения. На данный момент действия ВС РФ безуспешны. Более того, серая зона в этом растянутом по левобережью населенному пункту расширяется», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что Херсонское направление характеризуется наиболее активными действиями сторон у села Крынки.

«Взаимные артиллерийские обстрелы, пехота активно перемещается, чтобы не угодить под боеприпасы друг друга. Регулярно работают наши ТОС. Просматривается замысел противника по расширению присутствия в лесонасаждениях вблизи населенного пункта», — добавил источник.

«Рыбарь» сообщил, что на левом берегу Днепра ВСУ продолжают удерживать плацдарм и перебрасывать личный состав.

«Кроме того, украинские морпехи предприняли успешную попытку переправы бронетехники по воде. Противник также перебросил свежие силы в центр Крынок и начал атаку, заняв новые позиции к югу от села. Российские войска под прикрытием артиллерии не дают украинским формированиям продвинуться дальше», — отметили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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