Новогодние каникулы: они вредные и никому не нужны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

60% граждан России поддержали введение 10-дневных новогодних каникул, свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob. Против выступили 15%, а равнодушно к продолжительности отдыха относятся 17% респондентов. Но не лучше ли вместо длинных новогодних каникул, которые вредны для экономики РФ, воспользоваться альтернативой, устраивающей и власть, и граждан?

Отдых или работа?

То, что россияне хотят больше отдыхать, — нормальное явление. Между работодателем и сотрудником вечно идет борьба интересов. Начальник хочет, чтобы подчиненные больше трудились. Работники хотят чаще отдыхать. Но возникает вопрос: зачем России такие долгие новогодние праздники?

В этом году россиян ждут длинные выходные на Новый год и Рождество. Они будут отдыхать 10 дней — с 30 декабря по 8 января включительно. Да, четверо суток из них выпадают на субботу и воскресенье (30, 31 декабря и 6, 7 января), но и этого вполне достаточно, чтобы хорошо отдохнуть. К тому же первая рабочая неделя 2024 года будет четырехдневной.

А ведь есть предложения сделать праздники еще больше. Если новогодние праздники удлинят до «чистых» 10 суток, без учета суббот и воскресений, то будет получаться, что на Новый год страна отдыхает целых две недели (с субботами и воскресеньями). В нынешних условиях это недопустимо, поскольку экономика России недополучит огромное количество денег.

Против увеличения длительности новогодних праздников негласно выступают работодатели, и их можно понять. Если человек трудится в государственных органах или бюджетных организациях, страна может позволить себе заплатить ему за лишний выходной. Но как быть владельцам частных компаний, ведь, пока сотрудники отдыхают, они не генерируют прибыль. Чем работодателю платить зарплату в случае ухода в минус?

К тому же каждый день отдыха стоит бюджету России колоссальных денег. По разным подсчетам, экономика РФ за один выходной теряет 163 млрд рублей. Во время специальной военной операции это непозволительная роскошь. Поэтому нам нужно не просить увеличить длительность праздников, а быть благодарными за то, что количество выходных вообще не сократили.

Фото: NEWS.ru

Побочные эффекты длительного отдыха

Прямые убытки экономики России — не единственная проблема, с которой стране приходится сталкиваться из-за длинных новогодних праздников. Начиная с 15 декабря деловая активность по всей стране замирает. Люди переносят новые покупки, подписание контрактов и любые рабочие моменты на «после праздников». Зарабатывают в эти дни только торговые центры, магазины одежды и кафе/рестораны. Остальные сферы страдают.

Плюс длинные новогодние праздники бьют по дисциплине. После недели отдыха россиянам обычно тяжело включиться в работу.

Помимо этого, есть категории граждан, которым невыгодно иметь много новогодних праздников. Например, людям, работающим по договорам ГПХ, самозанятости, а также индивидуальным предпринимателям, которые несут убытки из-за падения деловой активности в стране. Поскольку им никто не компенсирует праздники, их прибыль в январе кратно уменьшается.

Но выход есть

Зачем менять новогодние праздники, если их количество и так по большей мере всех устраивает? Россиянам лучше сосредоточиться на том, чего действительно не хватает — длинных майских выходных. Они в 2024 году будут очень скудные: россияне отдохнут всего лишь 5 дополнительных дней: 29, 30 апреля, 1, 9 и 10 мая.

Количество выходных на майских праздниках идентично тому, сколько и на Новый год. Но из-за того, что три выходных стоят на одной неделе, а два — на другой, качественно отдохнуть не получается. Ведь, как только человек расслабился, его заставляют выходить в офис. В итоге сотрудник ни отдохнуть не успевает, ни хорошо поработать не может, ведь впереди его ждут еще одни праздники.

Поэтому почему бы вместо 5 выходных на майские не сделать 7 дней отдыха, а зимние каникулы сократить? За неделю россияне точно наберутся сил.

А если правительство пока не готово добавить новые выходные на майские, то можно хотя бы поудобнее сгруппировать имеющиеся. Например, перенести выходные с 29, 30 апреля и 1 мая на 6, 7 и 8 мая, присоединив их к Дню Победы.

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