Россиян предупредили о предновогоднем подорожании ряда продуктов Экономист Зубец: слабый рубль поспособствует подорожанию новогоднего стола

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Привычное декабрьское подорожание продуктов к новогоднему столу в этот раз усилится за счет слабого рубля и инфляции, рассказал в беседе с «Радио 1» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По его словам, рост цен составит 10–15%, так как россияне стремятся покупать импортные товары.

У людей на руках много рублей, а они хотят покупать импортные товары, которые дорожают. Соответственно, высокий спрос на валюту приведет к девальвации рубля, но девальвация рубля будет подстегивать спрос на импорт. <...> Получается замкнутый круг. И к концу года, как раз когда пойдут годовые выплаты, получится дополнительный рост инфляции, — заявил эксперт.

По мнению кандидата экономических наук Максима Черниговского, в первую очередь подорожает импортный алкоголь, в том числе тихие и игристые вина, так как летом правительство повысило ввозные пошлины. Отечественный алкоголь существенно не подорожает, рассказал эксперт в беседе с изданием.

Ожидается и подорожание отечественной рыбы, рассказал изданию президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.

Традиционно перед Новым годом спрос увеличивается на деликатесы, такие как икра, соленая и копченая рыба. Соответственно, то, что делается из отечественного сырья, немного подорожает — в диапазоне 5–10%, — уточнил специалист.

Серьезных изменений цен на мясо, а также на бытовую технику, электронику и игрушки, особенно импортные, эксперты не ожидают, пишет издание.

Ранее президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон пообещал, что в стране не будет дефицита сладких новогодних подарков. Он подчеркнул, что на этом рынке очень высокая конкуренция, а все договоры заключаются за полгода до праздников.