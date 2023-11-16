Туристы стали чаще выбирать российские курорты в новогодние праздники Travelata: популярность курортов России в новогодние праздники выросла на 2%

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Российские туристы стали чаще отдавать предпочтение отечественным курортам, выбирая место для отдыха в новогодние каникулы, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков компании Travelata. По данным агентства, доля российских курортов выросла с 33% до 35%. При этом эксперты подчеркивают, что стоимость отдыха на российских курортах выросла. Средняя стоимость поездки составляет около 87 тысяч рублей.

Эксперты отмечают, что популярностью среди россиян также пользуются Объединенные Арабские Эмираты. Их доля в этом сезоне выросла с 17% до 22%, а средний чек вырос не более чем на 10%. Путевки в Таиланд и Египет же подорожали примерно в 1,5 раза. При этом аналитики подчеркивают, что российские путешественники стали реже бронировать места в пятизвездочных отелях, но чаще выбирать места с питанием по программе «ультра все включено».

Отдыхающие, решившие отдать за путешествие 250–300 тысяч рублей за двоих, очевидно, хотят избежать дополнительных расходов во время поездки, — считает директор по маркетингу Travelata Олег Козырев.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин ранее рассказал, как сэкономить на новогодней поездке. В частности, он порекомендовал россиянам выбирать места, расположенные неподалеку от города проживания. Кроме того, важное значение имеет время бронирования.