Россиянам раскрыли несколько способов сэкономить на новогоднем туре Турэксперт Барзыкин: туроператоры предлагают дешевые новогодние туры

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Купив билеты у туроператора, туристы могут сэкономить на новогоднем туре, рассказал NEWS.ru вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. По его словам, на стоимость поездки также влияет выбор дат бронирования и дальность поездки. Эксперт отметил, что самыми востребованными направлениями на Новый год являются Черноморское побережье, Москва и Подмосковье, а также Санкт-Петербург.

Чтобы сэкономить на путешествиях, надо выбирать направление, учитывая транспортную составляющую. Чем дальше место — тем дороже обойдется поездка. Также на цену влияет отель. Выбирая место, стоит изучить всевозможные варианты, так как некоторые гостиницы предлагают скидки или дополнительные услуги при бронировании номера. Третий фактор — это время бронирования. Также хочу отметить, что через туроператора можно найти предложения подешевле. Самыми востребованными направлениями на Новый год являются Черноморское побережье, Москва и Санкт-Петербург, — рассказал Барзыкин.

Турэксперт добавил, что многие туристы также отправляются в Карелию, Псковскую и Вологодскую области. Кроме этого, популярностью пользуются семейные туры к Деду Морозу, например в Великий Устюг.

Ранее Барзыкин рассказал, что экотуризм стал набирать популярность у россиян. По его словам, за последний год люди стали чаще бронировать туры с отдыхом на природе. Самыми популярными направлениями эксперт назвал Карелию, Байкал и Мурманскую область.