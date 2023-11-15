Аналитик предупредила об активизации киберпреступников в праздники Аналитик Кошелева: в новогодние праздники активизируются киберпреступники

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В новогодние праздники активизируются киберпреступники, предупредила аналитик информационной безопасности Татьяна Кошелева. В разговоре с «360» эксперт подчеркнула, что в этот период люди реже замечают атаки и находятся в ожидании распродаж и скидок, чем могут воспользоваться мошенники.

Грубо говоря, в новогодние праздники злоумышленники будут пытаться наживаться на нашем праздничном настроении, высокой скорости принятия решений в атмосфере предновогодней суеты и повышенном сезонном спросе, — отметила аналитик.

Так, киберпреступники предлагают перейти по сомнительным ссылкам или зарегистрироваться в онлайн-магазине для получения бонусов, создают поддельные сайты магазинов и перехватывают СМС с кодами-паролями. Эксперт напомнила, что в прошлом году кибермошенники распространяли вредоносные ссылки на фишинговые сайты для кражи персональных данных и рассылали в мессенджерах сообщения о розыгрыше новогодних товаров. По словам Кошелевой, в этом году способы обокрасть граждан могут измениться, но суть останется прежней.

Эксперт посоветовала критически относиться ко всем предложениям, которые поступают в интернете. Кроме того, следует тщательно проверять онлайн-ресурсы и по возможности не использовать основные банковские карты для оплаты через интернет. Кошелева также порекомендовала не выкладывать чувствительную информацию о себе в социальные сети.

Юрист Александр Хаминский ранее предупредил, что мошенники могут сбывать контрафакт, устаревшие или неоригинальные товары во время распродаж через интернет. По его словам, злоумышленники создают отдельные сайты, которые похожи по названию на сайты фирменных магазинов.