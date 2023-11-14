Юрист раскрыл, как мошенники наживаются на распродажах Юрист Хаминский: мошенники могут сбывать контрафакт во время распродаж

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Мошенники могут сбывать контрафакт, устаревшие или неоригинальные товары во время распродаж через интернет, предупредил юрист Александр Хаминский. В беседе с «360» он подчеркнул, что злоумышленники с целью нажиться на распродажах создают отдельные сайты, которые похожи по названию на сайты фирменных магазинов. Когда покупатель поймет, что получил подделку, страницу, через которую совершалась транзакция, уже будет невозможно найти.

Одно дело, когда продавец заранее предупреждает покупателя обо всех нюансах покупки, и совсем другое, когда под видом качественного товара покупателю предлагают откровенный неликвид, — отметил юрист.

Эксперт напомнил, что продавцы присваивают каждому покупателю определенные тэги в зависимости от приобретаемых товаров, размера скидки и других показателей. В случае получения доступа к персональным данным мошенники могут воспользоваться этой информацией: они будут присылать на электронную почту «выгодные» предложения. В такой ситуации высока вероятность приобрести у злоумышленника фальсификат или контрафакт. Хаминский предупредил, что чаще всего с этим могут столкнуться покупатели гаджетов, техники, изделий из кожи, одежды и обуви.

Эксперт проекта «За права заемщиков» Алла Храпунова ранее заявила, что в период распродаж мошенники будут предлагать крупные скидки на бронирование отелей и новую модель iPhone. Она также предупредила о возможных ложных предложениях относительно льгот и компенсаций.