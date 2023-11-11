Эксперт Храпунова: сезоном распродаж в РФ могут воспользоваться мошенники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники могут использовать наступающий сезон распродаж в России для обмана граждан, заявила эксперт проекта «За права заемщиков» и куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, передает РИА Новости. По ее словам, злоумышленники будут предлагать крупные скидки на бронирование отелей и новую модель iPhone.

Традиционно с середины ноября стартует предпраздничный период, а вместе с ним и сезон распродаж. Вполне ожидаемо, что и злоумышленники пользуются этим периодом, чтобы обогатиться, половина ожидаемых экспертами «Мошеловки» попыток мошенничества в конце года как раз связана с легендой распродаж, — сказала она.

Эксперты также предупреждают о возможных ложных предложениях со стороны мошенников относительно различных льгот и компенсаций, например, компенсации за неиспользование путевок в санатории и бесплатных лекарств от ПФР. Мошенники могут использовать подобные лжепредложения, чтобы завладеть личной информацией граждан с целью использования ее в преступных целях.

Ранее психолог Оксана Зиневич посоветовала заранее подготовиться к сезону распродаж, чтобы купить в «черную пятницу» необходимые вещи и не потратиться на ненужные. По ее словам, необходимо составить список действительно нужных покупок и определить для них бюджет.