Новая атака украинских БПЛА на Москву: где сбили дроны, кто пострадал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские системы ПВО сбили два беспилотника, двигавшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Есть ли в результате этого пострадавшие и как власти могут защитить Москву от атак БПЛА?

Как беспилотники атаковали Москву в последнее время

В московском аэропорту Внуково 6 августа был введен план «Ковер», предполагающий незамедлительную посадку или вывод всех находящихся в воздухе воздушных судов. Сообщалось, что такие действия принимаются, когда в небе появляются неизвестные или опасные объекты. Временно были задержаны более десяти рейсов на вылет и 15 рейсов на прилет. Сергей Собянин заявил, что в районе 11:00 произошла попытка прорыва на Москву беспилотника, его удалось сбить. Мэр похвалил военных за работу.

Украинские дроны в ночь на вторник, 1 августа, пытались атаковать объекты в Москве. Российские средства ПВО уничтожили два БПЛА над Подмосковьем, еще один подавлен, упал на территории комплекса «Москва-Сити». Об этом заявило Минобороны России.

«Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве и Московской области», — отметили в ведомстве.

В МО РФ сообщили, что два дрона сбили над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Подмосковья. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-сити». Сергей Собянин подтвердил, что несколько беспилотников были сбиты системой ПВО при попытке пролета в город. По его словам, пострадавших нет.

Утром 30 июля российские системы ПВО пресекли попытку атаки ВСУ беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве. Один дрон был уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, заявили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что беспилотные аппараты, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Что известно об атаке беспилотников на Москву ночью 9 августа

В МО РФ заявили, что российские системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника. В ведомстве отметили, что при попытке ВСУ атаковать столичный регион разрушений и пострадавших нет.

О попытке дронов долететь до Москвы также рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, БПЛА были обезврежены и сбиты средствами ПВО в районе Домодедово и Минского шоссе. Собянин уточнил, что на месте работают экстренные службы.

Как российские власти могут защитить Москву от атак беспилотников

Член парламентского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов считает, что оградить российскую столицу от вражеских дронов могли бы пневматические пушки и ИИ-системы обнаружения.

«Наши коллеги предложили комплекс из устройства обнаружения и устройства уничтожения. Первое представляет собой программно-аппаратный комплекс на основе искусственного интеллекта, который может выявлять беспилотники по визуальным и акустическим признакам — по внешнему виду, габаритам и производимому ими шуму, проще говоря. Второе — пневматическая пушка. Она способна стрелять на расстояние до километра, а ее мощности и дульной энергии вполне хватит для того, чтобы разбить беспилотник», — высказался он.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратил внимание, что нужно работать на опережение атак ВСУ, призвав усилить контроль за БПЛА и отслеживать траекторию их полета. Депутат предложил предупреждать москвичей о подлетающих дронах по СМС и довести до граждан рекомендации, как вести себя в случае атаки беспилотника.

«На этот раз беспилотник врезался в здание „Москва-Сити“. И снова люди узнали об этом из новостей. Я считаю, что так продолжаться больше не может. Во-первых, москвичи не дети. Держать их в неведении о движении беспилотников на город — значит подвергать непредвиденной опасности», — добавил Даванков.

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