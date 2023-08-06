Что известно о попытке прорыва БПЛА в Москву и его уничтожении 6 августа

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Украинская армия сегодня, 6 августа, попыталась осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области, заявили в Минобороны РФ. Что известно об инциденте, почему в столичном аэропорту Внуково ввели план «Ковер» и что это значит?

По информации МО РФ, БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Что произошло сегодня утром во Внуково

Примерно в 11:30 по местному времени в московском аэропорту Внуково закрыли воздушную зону. Пассажирам аэропорта, ожидающим посадки на рейсы, объявили, что вылеты задерживаются. Прилетающие самолеты отправляли в другие аэропорты.

По информации Mash, во Внуково был введен план «Ковер». Сообщалось, что 11 рейсов на вылет и 15 на прилет временно задержаны. Источник отметил, что одна часть самолетов кружит в небе, другая — уходит на запасные аэропорты в Домодедово и Шереметьево.

По данным Readovka, рейс Turkish Airlines TK413, летевший из Стамбула, приземлился в соседней воздушной гавани с небольшим опозданием. Также были перенаправлены борты, идущие из Актау, Еревана, Хургады. Однако информации о каких-то изменениях в маршруте рейсов из Ульяновска и Антальи не поступало — согласно табло, они должны были сесть во Внуково в 11:40 и 12:12 соответственно.

«По не зависящим от аэропорта причинам во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла», — чуть позже заявили в пресс-службе аэропорта.

Что сказал Собянин о попытке прорыва БПЛА 6 августа

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к столице силами ПВО был уничтожен беспилотник. По его словам, это произошло в районе 11 часов дня.

«Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлете силами ПВО был уничтожен. Военные молодцы», — написал он.

Telegram-канал Baza сообщил, что обломки от сбитого над Подольском беспилотника упали на детскую площадку. По данным канала, инцидент произошел на Садовой улице в поселке Сельхозтехника.

В пресс-службе Внуково заявили, что ограничения на вылеты и прием самолетов в аэропорту сняты с 11:55 по местному времени, аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме.

Что такое план «Ковер» и зачем его вводят

Заслуженный военный летчик, экс-начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасания генерал-майор Владимир Попов в беседе с MK.RU заявил, что план «Ковер» подразумевает запрет полетов в радиусе 200 километров от контрольной точки аэродрома. После его введения все летательные объекты, находящиеся в воздухе, обязаны выполнить посадку на ближайшие аэродромы либо вернуться на аэродром вылета.

«Причины введения плана „Ковер“ различны. Случается, его вводят из-за внезапно осложнившихся метеоусловий, угрожающих безопасности полетов. Или когда происходит нарушение воздушного пространства со стороны сопредельного государства. К примеру, вдруг появляется воздушное судно, которое не значится в планах полетов и расписании. То есть кто-то взлетел на свой страх и риск и выполняет не контролируемый системой управления воздушным движением полет. Следовательно, его присутствие в воздухе является незаконным», — добавил эксперт.

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