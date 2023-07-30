Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков после ночного удара украинских дронов по башням «Москва-Сити» написал в своем Telegram-канале, что нужно работать на опережение таких атак, призвав усилить контроль за БПЛА и отслеживать траекторию их полета. Депутат предложил предупреждать москвичей о подлетающих дронах по СМС и довести до граждан рекомендации, как вести себя в случае атаки беспилотника.

На этот раз беспилотник врезался в здание «Москва-Сити». И снова люди узнали об этом из новостей. Я считаю, что так продолжаться больше не может. Во-первых, москвичи — не дети. Держать их в неведении о движении беспилотников на город — значит подвергать непредвиденной опасности, — написал Даванков.