Названы последствия одновременного заражения гриппом и коронавирусом Врач Мескина: при одновременном заболевании гриппом и COVID-19 может развиться тромбоз

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

Риски одновременного заражения гриппом и коронавирусом есть у каждого человека, но наиболее тяжело заболеваемость будет протекать у детей и пожилых людей, заявила NEWS.ru врач-инфекционист Елена Мескина. По ее словам, микст гриппа и ковида не сильно ухудшает прогноз пациента, но в случае тяжелых факторов риска обе инфекции работают синхронно, вызывают тяжелые осложнения и повышают вероятность летального исхода. Основными осложнениями являются бактериальные инфекции, тромбоз, миокардит, менингит и поражения различных органов.

В отличие от ковида грипп вызывает тяжелые бактериальные осложнения, он провоцирует бактериальные инфекции, особенно если речь идет о менингококковой и пневмококковой инфекциях. Если у пациента две инфекции, то риск бактериальных осложнений гораздо больше, чем при COVID-19. Бактериальная пневмония является самой частой причиной летальных исходов у пациентов, которые больны гриппом, — сказала Мескина.

Врач добавила, что, помимо бактериальных осложнений, сочетание двух видов вируса может спровоцировать другие схожие при инфицировании коронавирусом проблемы.

Тромбозы, миокардиты, менингиты, повреждения спинного мозга, воспаления головного мозга, поражения сердца, почек, печени — все то же самое, что и при COVID-19. В этом плане они довольно похожи, — подчеркнула Мескина.

В России выявили случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Как отметили в Роспотребнадзоре, чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых эти вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что заболеваемость гриппом в России снизилась из-за меньшего количества социальных контактов во время новогодних праздников. Она предупредила о второй волне гриппа, так как после каникул россияне вернутся на работу и учебу и число контактов вновь увеличится.