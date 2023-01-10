Россиянам предрекли вторую волну гриппа Иммунолог Ярцева предупредила о второй волне гриппа в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заболеваемость гриппом в России снизилась из-за меньшего количества социальных контактов во время новогодних праздников, заявила в беседе с Lenta.ru врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Она предупредила о второй волне гриппа, так как после каникул россияне вернутся на работу и учебу и число контактов вновь увеличится.

Во время каникул люди были разобщены, была снижена передача вирусов от человека к человеку. Благодаря каникулам никто не ходил в школы, вузы, снизилось количество работающих в офисе. Это все ожидаемо, такой разрыв социальных связей можно сравнить с ковидными ограничениями, когда все было закрыто. Был поставлен условный барьер, благодаря которому была приостановлена передача вируса. Теперь нас ждет новая волна, она выпадает как раз на вторую половину января, — сообщила иммунолог.

10 января в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52% за последнюю неделю. В ведомстве добавили, что всего в стране выявлено 580 тысяч случаев заражения. При этом ситуация по гриппу остается непростой, поскольку на него приходится 83% всех респираторных инфекций в статистике.

Глава ведомства Анна Попова пояснила, что в ближайшие дни число обращений в медучреждения вырастет, поскольку после новогодних праздников люди активнее начнут приходить в поликлиники за больничными листами.

Число госпитализаций, связанных с коронавирусом, на 10 января выросло на 142% в сравнении с предыдущим днем. В больницы доставили 1067 ковид-пациентов. Выписано в связи с выздоровлением 5062 человека, что на 69,3% больше по сравнению с 9 января.