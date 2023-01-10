В России заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 52% за неделю

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52% за последнюю неделю, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что всего в стране выявлено 580 тысяч случаев заражения. При этом ситуация по гриппу остается непростой, поскольку на него приходится 83% всех респираторных инфекций в статистике.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 52%. Общее количество заболевших составило более 580 тысяч человек. <...> В целом по эпидобстановке среди циркулирующих респираторных заболеваний преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 83%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остаётся А(H1N1)2009, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Глава ведомства Анна Попова пояснила, что в ближайшие дни число обращений в медучреждения вырастет, поскольку после новогодних праздников люди активнее начнут приходить в поликлиники за больничными листами.

Число госпитализаций, связанных с коронавирусом, на 10 января выросло на 142% в сравнении с предыдущим днем. В больницы доставили 1067 ковид-пациентов. Выписано в связи с выздоровлением 5062 человека, что на 69,3% больше по сравнению с 9 января.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов заверил, что одновременное заражение коронавирусом и гриппом не увеличивает риск летального исхода, однако болезнь в таком случае может протекать тяжелее. Также он отметил, что некоторые вирусы, такие как краснуха или герпес, препятствуют заражению другими вирусами, но в случае с COVID-19 и гриппа такого не происходит.