Вирусолог оценил последствия одновременного заражения COVID-19 и гриппом Вирусолог Чепурнов: при заражении COVID-19 и гриппом болезнь может протекать тяжелее

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Одновременное заражение коронавирусом и гриппом может привести к «дополнительным неприятностям», рассказал Lenta.ru вирусолог Александр Чепурнов. По его словам, это не увеличит риск летального исхода, однако болезнь в таком случае может протекать тяжелее. Врач подчеркнул, что лечение у обоих вирусов схожее.

Сочетание двух вирусов может привести к дополнительным неприятностям, хотя никакой катастрофы не произойдет. Течение, как и лечение, у болезней схожее, симптоматическое. По тяжести есть шанс на усугубление, хотя я не думаю, что это приведет к резкому росту летальности или значительного утяжеления, — рассказал Чепурнов.

Врач отметил, что некоторые вирусы, такие как краснуха или герпес, препятствуют заражению другими вирусами, но в случае с COVID-19 и гриппа такого не происходит. Главным вопросом для вирусологов остается то, повышает ли сочетание двух инфекций их патогенность, однако пока данных об этом нет, рассказал эксперт.

Замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее рассказала, что в России стали фиксироваться случаи одновременного заражения свиным гриппом и коронавирусом. По ее словам, в наибольшей зоне риска находятся дети и пожилые люди, поскольку у них слабее иммунитет. Она заявила, что случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом проистекают намного тяжелее, чем по отдельности.