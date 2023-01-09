В России фиксируются случаи одновременного заражения гриппом и Covid-19 Роспотребнадзор: в России фиксируются случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России стали фиксироваться случаи одновременного заражения свиным гриппом и коронавирусом, рассказала замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, в наибольшей зоне риска находятся дети и пожилые люди, поскольку у них слабее иммунитет, передает «Интерфакс».

Случаи одновременного заражения гриппом и ковидом в России регистрируются. Чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых эти вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях, — отметила Пшеничная.

Она заявила, что случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом проистекают намного тяжелее, чем по отдельности. По словам специалиста, при поражении нижних отделов дыхательных путей может наступить сначала вирусная, а потом и бактериальная пневмония. Тем не менее Пшеничная подчеркнула, что каких-то специфичных симптомов у комбинированного заболевания нет, но лечить от него нужно при помощи комплекса специализированных препаратов.

Каких-то специфических симптомов одновременного заражения гриппом и ковидом нет, настораживает обычно быстрое развитие тяжелого состояния больного с появлением одышки, интоксикации и другие, — поделилась специалист Роспотребнадзора.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что после новогодних каникул эпидемия вируса гриппа ослабит свое влияние, так как люди меньше контактируют между собой. Эксперт добавил, что в России в настоящее время ситуация с распространением инфекционных заболеваний контролируется. По его словам, распространение коронавируса также замедлилось.