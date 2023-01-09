В России дали прогноз по заболеваемости гриппом после новогодних каникул Вирусолог Аграновский: эпидемия гриппа пойдет на спад после новогодних праздников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вирусолог Алексей Аграновский рассказал URA.RU, что после новогодних каникул эпидемия вируса гриппа ослабит свое влияние, так как люди меньше контактируют между собой. Эксперт добавил, что в России в настоящее время ситуация с распространением инфекционных заболеваний контролируется. По его словам, распространение коронавируса также замедлилось.

Люди сидят по домам либо отмечают небольшими компаниями. На работу не ходят, так что это некий перерыв. Если это и повлияло, то в сторону ослабления выявляемых случаев гриппа и других ОРВИ. Это всегда так и ничего хитрого нет, — сказал Аграновский.

Он назвал ситуацию с распространением вирусных инфекций в стране «штатной».

Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.