Назван процент россиян, доверяющих Путину

Большинство россиян, а именно 75%, доверяют президенту страны Владимиру Путину, следует из результатов опроса на сайте Аналитического центра ВЦИОМ. Еще 70,1% респондентов одобряют его работу на посту главы государства. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет с 9 по 22 марта.

Согласно исследованию, действия правительства поддерживают 42,6% опрошенных. При этом о доверии главе кабмина Михаилу Мишустину заявили 55% россиян.

Самой популярной политической партией стала «Единая Россия» — ее выбрали 29,3% жителей страны. На втором месте оказалась ЛДПР (10,7%), а на третьем — «Новые люди» (10,4%).

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия должна доверять себе и своему президенту. Он отметил, что в мировой политике и экономике складывается ситуация «идеального шторма», и в этих условиях стране необходимо прежде всего исходить из собственных интересов и внутренних задач.

Другой опрос показал, что большинство граждан России (60%) чувствуют себя счастливыми. При этом самыми довольными жизнью оказались жители Сибири. Противоположную позицию заняли 34% опрошенных — они заявили, что не могут причислить себя к счастливцам. Остальные 6% затруднились с ответом, посчитав вопрос слишком сложным для однозначного определения.