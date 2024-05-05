«Нас там за кретинов держат?»: Сладков об «олимпийском перемирии» Макрона Сладков: Макрон предложил «олимпийское перемирие» ради вооружения ВСУ

Фото: Markus Schreiber/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, предложенное президентом Франции Эммануэлем Макроном временное перемирие на Украине из-за предстоящих Олимпийских игр преследует цель еще больше вооружить «выдохшиеся» ВСУ. В своем Telegram-канале он подчеркивает, что Запад, предлагая временное прекращение огня, пытается обмануть Россию и дать возможность украинским военным восстановить силы на фронте.

Враг выдохся, а очень-преочень хитрый Запад решил уговорить Россию не стрелять — подождать, пока украинцам подвезут патроны. Нас там вообще за кретинов держат? — пишет военкор.

Сладков утверждает, что в Донбассе «пережил много перемирий» и ни одно из них украинскими военными не соблюдалось. Он привел в пример одно из украинских формирований, бойцы которого в начале СВО выезжали на позиции и били по ДНР и ЛНР в попытке добиться ответного огня. Журналист добавил, что этих военных ВСУ в итоге пленили российские военнослужащие.

Ранее Макрон заявил, что рассчитывает обсудить на предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится в Париже, «олимпийское перемирие» для всех театров военных действий. По мнению французского лидера, оно должно послужить посланием всему миру.