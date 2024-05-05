Макрон раскрыл, о чем будет говорить с Си Цзиньпином в Париже Макрон обсудит с Си Цзиньпином «олимпийское перемирие» по Украине

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает обсудить на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится в Париже, «олимпийское перемирие» для всех театров военных действий, об этом политик рассказал в интервью La Tribune. По мнению французского лидера, оно должно послужить посланием всему миру.

Олимпийское перемирие должно послужить сигналом всему миру. Это одна из тем, которые я буду обсуждать с президентом Китая в понедельник и вторник. <...> Мы постараемся добиться этого для всех театров военных действий, — заявил Макрон.

Французского лидера спросили, входит ли Украина в число театров военных действий, о которых он говорил. В ответ Макрон сказал, что «нужно попробовать везде».

Ранее президент Франции заявил, что страна оставляет открытыми двери для переговоров с Россией. По мнению Макрона, отказ от диалога с Москвой был бы равносилен отказу от мира и безопасности. Политик также заявил о сохранении политики «стратегической двусмысленности» в отношении России.

Кроме того, Макрон высказался о мощности и дальности российских баллистических ракет. По словам Макрона, они подвергают Европу опасности. Президент считает, что в случае победы России на Украине во Франции, Литве, Румынии и Польше «не будет безопасности».