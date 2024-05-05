Макрона напугали российские ракеты Макрон: дальность российских ракет ставит под угрозу безопасность Европы

Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергают Европу опасности, заявил в интервью газете La Tribune президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, в случае победы России на Украине во Франции, Литве, Румынии и Польше «не будет безопасности».

На Украине на карту поставлена безопасность европейцев, потому что она находится в 1500 км от наших границ. Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает всех нас опасности, — сказал французский лидер.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что Европа готовится к войне с Россией. Он считает, что в настоящий момент власти европейских стран проводят «фашизацию» населения, обрабатывая его информационно и настраивая против Москвы. При этом Россия, по мнению парламентария, адекватно реагирует на возникающие для нее угрозы.

Агентство Bloomberg со ссылкой на дипломата, пожелавшего остаться анонимным, ранее писало, что Эммануэль Макрон переоценивает собственное влияние на ход украинского конфликта. В статье издания отмечается, что французский лидер пытается подготовить почву для более надежной европейской обороны и заручиться поддержкой Киева.