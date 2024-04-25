В ЕС поставили на место Макрона после заявлений об Украине Bloomberg: Макрон переоценивает свое влияние на украинский конфликт

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон переоценивает собственное влияние на ход украинского конфликта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата. Согласно публикации, французский лидер предпочитает громкие заявления реальным действиям.

Эммануэль Макрон хочет подготовить почву для более надежной европейской обороны и заручиться поддержкой Киева, однако ему предстоит борьба за то, чтобы добиться результатов или убедить избирателей на родине поддержать его, — говорится в публикации.

Агентство прокомментировало недавнюю встречу Макрона с экспертами, на которой обсуждалась политика Евросоюза. В ходе нее президент Франции заявил, что ему удалось одержать «идеологическую победу в вопросе обороны». В ответ участники беседы попросили Макрона озвучить конкретные предложения помощи Украине, а не выступать с громкими заявлениями. Источник агентства отметил, что для французского лидера крайне важно воплощать в реальность его «идеологические победы».

Ранее президент Франции заявил, что армия страны может в какой-то момент начать проведение наземных операций на Украине. При этом Макрон отказался сам инициировать такой сценарий.