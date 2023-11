На рынок выйдет новый российский ноутбук OSiO FocusLine: что известно, цена Компания ILC сообщила о выходе на рынок нового российского ноутбука

Компания ILC объявила о запуске нового бренда OSiO. В ближайшее время в продажу поступит ноутбук этого производителя. Какой функционал у этого устройства и за сколько его можно будет приобрести?

Что известно о новом ноутбуке OSiO FocusLine

Речь идет о ноутбуке OSiO FocusLine. Это среднебюджетный компьютер, предназначенный для простых офисных задач и нетребовательных игр.

Разрешение экрана OSiO FocusLine составляет 1920×1080 пикселей, диагональ — 15,6 (39,6 см). Экран обновляется с частотой 60 Гц.

Объем жесткого диска ноутбука — 512 ГБ. Оперативная память составляет от 8 до 16 ГБ, максимальная — 64 ГБ.

Процессор — шестиядерный AMD Ryzen 5 5560U 2.3 ГГц. Видеопроцессор от AMD, видеокарта — Radeon Graphics.

Что касается веб-камеры, то ее показатели — 1,9 мегапикселей.

Ожидается, что ноутбук будет продаваться с предустановленной операционной системой Windows 11.

Крупная российская торговая сеть по продаже техники среди ключевых преимуществ ноутбука выделяет веб-камеру высокого разрешения, широкий угол раскрытия экрана, яркий IPS экран 300 кд/м3, клавиатуру с подсветкой и стильный металлический корпус.

Сколько стоит этот ноутбук и когда его можно купить

Пресс-служба компании ILC сообщает, что стоимость OSiO FocusLine будет начинаться от 40 тыс. рублей.

Устройство появится в крупнейших федеральных розничных сетях уже в ноябре-декабре 2023 года. Технику будут производить на территории ОЭЗ «Иннополис» в Казани, где расположен завод ICL.

Что известно о компании ICL

Российская IT-компания, действующая в Казани. До середины 2014 года предприятие было интегрировано с японской корпорацией Fujitsu.

В 2018 году предприятие вошло в десятку крупнейших компаний России в сфере защиты информации в рейтинге Cnews Security. В июне того же года компания стала обладателем пятого уровня сертификации Huawei.

В 2019 году ICL стала финалистом международного рейтинга SDI в номинациях The best automation project и Тhe best large managed service provider, а также попала в топ-7 рейтинга European IT & Software Excellence Awards в категории Data, information management or Analytics solution of the year («Лучшее решение года в области обработки данных, управления информацией или аналитики»).

Как заявил генеральный директор ICL Евгений Степанов, каждый продукт марки OSiO проходит строгий цикл тестирования перед упаковкой, а также предлагает широкую сеть гарантийного и постгарантийного обслуживания, обеспечивая будущим клиентам высокую степень надежности.

«Технологические мощности нового завода позволят обеспечить серийное производство полного цикла как вычислительной техники ICL, так и продуктового портфеля новоявленного бренда: ПК, моноблоков, ноутбуков, мониторов и многого другого. Группа компаний закупила самое современное оборудование, которое только есть в мире, и оно позволит нам обеспечить рынок качественными и доступными устройствами под маркой ICL и OSiO», — указал он во время открытия завода по напечатанию плат компании ICL.

Что еще производит ICL

Основные направления деятельности компании: серийное производство компьютерной техники, разработка программного обеспечения, системная интеграция и предоставление консалтинговых услуг. ICL занимается внедрением и сопровождением информационных, учетных, финансово-бухгалтерских систем, автоматизацией управления производственно-хозяйственной деятельностью в стандартах MRP II и ERP, дистрибуцией технических и программных средств, сервисным обслуживанием.

С 1991 года компания сотрудничает с МВД России в сфере разработки и внедрения программных и технических решений для правоохранительных органов. Она выпускает защищенные аппаратно-программные средства: аппаратно-программные комплексы «Барс», используемые для оперативного защищенного доступа к различным базам данных; аппаратно-программные комплексы «Зубр», предназначенные для специальных операций (ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, борьбы с терроризмом); аппаратно-программные комплексы «Панцирь», применяемые при обработке информации, содержащей государственную тайну, и другие.

В 2012 году компания была награждена благодарственным письмом департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России «за активное взаимодействие и сотрудничество в области информационных технологий, связи и защиты информации».

