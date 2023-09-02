Две популярные модели ноутбуков Apple признали устаревшими Apple признала устаревшими MacBook Pro 2015 и 2017 годов выпуска

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Корпорация Apple признала две популярные модели портативных компьютеров устаревшими устройствами, пишет MacRumors. В список включили 15-дюймовый MacBook Pro 2015 года выпуска, а также 13-дюймовый MacBook Pro 2017 года.

Согласно внутренней политике компании, Apple признает устройства устаревшими через пять лет после того, как они прекращают их продажу. Сотрудники фирменных сервисных центров могут отказать в обслуживании и ремонте таких ноутбуков. Однако это решение зависит от наличия запасных частей.

В статье также отмечается, что 15-дюймовый MacBook Pro оставался одним из самых популярных компьютеров этой марки. Несмотря на то, что он был представлен в 2015 году, Apple прекратила его продажи только в 2018 году. Кроме того, стоит учитывать, что новая операционная система macOS Sonoma совместима с моделями MacBook Pro, выпущенными в 2018 году и позже.

Ранее несколько сервисных центров и служба поддержки Apple сообщили, что компания приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России из-за ограничения поставок запчастей в страну. Однако гарантийного обслуживания смартфонов iPhone пока это не коснулось. Кроме того, в некоторых авторизованных сервисных центрах гарантийное обслуживание MacBook и iPad пока не полностью прекращено, а лишь приостановлено на неопределенный срок.