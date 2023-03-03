Apple приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в РФ

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Несколько сервисных центров и служба поддержки Apple сообщили «Интерфаксу», что компания приостановила гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России из-за ограничения поставок запчастей в страну. Однако гарантийного обслуживания смартфонов iPhone пока это не коснулось.

Сервисный центр Fixed.one ранее опубликовал информацию, что производитель отправил письмо, уведомляющее о прекращении гарантийного обслуживания компьютеров и планшетов. Несмотря на это, в некоторых авторизованных сервисных центрах гарантийное обслуживание MacBook и iPad пока не полностью прекращено, а приостановлено на неопределенный срок.

Пресс-служба re:Store заявила, что компания не получала информации о приостановке гарантийного обслуживания и продолжает выполнять гарантийные обязательства перед своими клиентами в полном объеме.

Ранее аналитики Mobile Research Group и «М.Видео — Эльдорадо» сообщили, что продажи смартфонов в России в этом году составили около 24 млн единиц. По итогам года продажи могут составить 26,5 млн смартфонов по сравнению с 32,5 млн единиц в прошлом году, что примерно на 20% ниже.

Компания Apple не позволила адаптировать свои телефоны под российские сети связи. Речь идет о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на телефонах линейки iPhone 14.