Новый утильсбор: насколько подорожают в России смартфоны и планшеты Минпромторг поддержал введение в РФ утильсбора на импортные смартфоны и планшеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Совете Федерации предложили ввести новый утилизационный сбор на зарубежную электронную технику. Что известно о новом сборе, когда он может появиться, насколько подорожают в этом случае смартфоны и планшеты?

Зачем нужен утильсбор на импортную технику

Предложение ввести утилизационный сбор на импортную электронику внесли на круглом столе, посвященном мерам поддержки российских производителей. Руководитель консорциума «Профессиональные системы видеомониторинга и видеосвязи» Дмитрий Климов сообщил, что отрасль хочет ввести утильсбор на портативные компьютеры и смартфоны, планшетные компьютеры, видеокамеры, аппаратуру для записи и воспроизведения видео и смонтированные печатные платы.

Цели нового сбора — те же, что были заявлены при введении утильсбора на импортные автомобили: «обеспечивать вливание в бюджет дополнительных средств, которые направят на развитие отечественных производств, и подрасчистить рынок от иностранных конкурентов», сообщает «Парламентская газета».

Представитель Минпромторга Юрий Плясунов в ходе обсуждения заявил, что его ведомство поддерживает инициативу.

«На наш взгляд, отрасль в нем (утильсборе. — NEWS.ru) нуждается», — сказал он.

Когда может появиться утильсбор в России

Сбор могут ввести к концу 2024 года.

«Внедрять утильсбор предлагаем по следующей схеме: первый год — только для импортного оборудования, второй год — для импортного и отечественного. Но для отечественного — существенно ниже импортных аналогов», — заявил Дмитрий Климов.

Зампред комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов указал, что утилизационный сбор будет вводиться, однако пока что трудно сказать когда.

«Тут не может быть никакого автоматизма. Наша промышленность пока что объективно не может насытить весь рынок по всей номенклатуре: тех же российских смартфонов, например, у нас в достаточном количестве попросту нет. Так что и облагать иностранные модели утильсбором, не имея отечественной альтернативы, попросту бессмысленно. Но, по мере того как мы будем эти ниши осваивать и занимать, процесс, конечно, будет продолжаться, потому что сама по себе идея хорошая, и в сфере автомобильной промышленности, например, утильсбор себя отлично показал», — заявил Долгов в комментарии «Парламентской газете».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что происходит с утильсбором на автомобили

Утилизационный сбор на импортные автомобили был введен в 2012 году, в 2014 году ему стали подлежать и автомобили, которые производятся в России. Очередное резкое повышение ставки утильсбора вступило в действие 29 октября. Для юридических лиц ставка утильсбора на новые машины с двигателем объемом 1–2 литра выросла до 306 тыс. руб. (в 1,7 раза), 2–3 литра — до 844,8 тыс. руб. (в 3,25 раза), 3–3,5 литра — до 970 тыс. руб. (почти в 3,5 раза).

Цель повышения утильсбора на иномарки — поддержка отечественного производителя и ликвидация «серых схем», в ходе которых агенты автосалонов импортировали автомобили для продажи как физлица. Однако в результате повышения тарифов резко выросли цены на импортные автомобили, причем не только для дилеров, но и для физических лиц. Депутат Госдумы Ярослав Нилов обратил внимание, что в некоторых случаях стоимость утильсбора (которую автосалоны включают в стоимость машины) теперь может доходить до половины стоимости автомобиля.

Российские автопроизводители также оказались не готовы платить в полном объеме утилизационный сбор и, по данным «Коммерсанта», попросили отсрочку по уплате уже на два года вперед. В Минпромторге и Минэкономики поддерживают это предложение в условиях высокой ключевой ставки Банка России.

Сколько будет стоить утильсбор

На Западе уже существует сбор за переработку электронных устройств (Electronic Waste Recycling Fee), который в различных видах действует в 17 штатах США, странах Евросоюза, Великобритании и Канаде.

Ставки по тарифу сильно различаются в зависимости от страны и региона: так, в Калифорнии стоимость утильсбора зависит от размеров устройства и составляет $4 для устройств с экраном менее 15 дюймов по диагонали (например смартфона), $5 — от 15 до 35 дюймов (небольшой телевизор или компьютерный монитор) и $6 для устройств с экраном более 35 дюймов (большой телевизор или видеостена). В Канаде стоимость более дифференцирована: в провинции Квебек утильсбор за мобильный телефон составляет лишь 0,13 канадского доллара ($0,1), за планшет или ноутбук — $0,29, а за большой телевизор с диагональю более 46 дюймов — $10. В этих случаях стоимость утильсбора невелика относительно стоимости самих устройств.

Насколько большим будет утильсбор на электронику в России, пока неясно. При этом цены на смартфоны и другие электронные устройства в РФ растут и еще до конца года могут подняться на 15–20%. Экономисты связывают это с укреплением рубля, а торговые сети — с усложнением логистики.

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