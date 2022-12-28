Российские производители предложили запретить ввоз зарубежных компьютеров «Коммерсант»: производители компьютеров в РФ хотят запретить ввоз техники из-за рубежа

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Правительство обсуждает возможность запретить ввоз в Россию компьютеров и ноутбуков Dell, HP, HPE, Acer, MSI и других зарубежных производителей, пишет «Коммерсант». Такую инициативу выдвинул отечественный вендор ICL, также предложив стимулировать спрос на российские компьютеры с помощью программы кешбэка для граждан. Ретейлеры и чиновники же выступают против ограничения параллельного импорта из-за рисков сокращения ассортимента и роста нелегальных поставок.

Как предположил гендиректор ООО «Айсиэл Техно» Евгений Степанов, запрет на параллельный импорт зарубежной техники позволит освободить рынок от компаний, отказавшихся работать в России, увеличить долю российской вычислительной техники до 50%. Также ICL предлагает ввести утилизационный сбор на импортную вычислительную технику в размере 20% стоимости с одновременной выдачей субсидий российским производителям электроники по аналоги утильсбора на автомобили.

Кроме того, для стимулирования продаж российской электроники предлагается выдавать дистрибьюторам льготные кредиты на закупку отечественной техники и запустить программу кешбэка на те же 20% для граждан, готовых приобретать российскую потребительскую электронику. Соответствующее письмо Степанов направил главе Минцифры Максуту Шадаеву.

В Минпромторге заявили, что прорабатывают механизмы финансовой и маркетинговой поддержки потребителей российской радиоэлектронной продукции, но не видят необходимости исключать иностранные бренды из параллельного импорта. В Минцифры считают, что увеличения спроса на российскую продукцию нужно добиваться за счет конкурентных решений, а не запрета импорта.

В «М.Видео-Эльдорадо» также предположили, что ограничения на импорт негативно повлияют на ассортимент и приведут к увеличению объемов нелегальной продукции.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что доля компьютеров и серверов с процессорами отечественного производства на рынке IT-технологий на сегодняшний день составляет менее 3%. По его словам, число устройств со встроенными отечественными процессорами могло быть намного больше, однако часть заказанных процессоров «Эльбрус» и «Байкал» застряла на зарубежных заводах, где их производят.