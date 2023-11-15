ЦБ готов повышать ставки: что с инфляцией в России, что говорят экономисты Полякова: Центробанк готов дальше поднимать ставку для борьбы с инфляцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России готов дальше повышать ключевую ставку, если не начнется снижение инфляции, заявила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова. Что об этом известно, как это может отразиться на жизни россиян?

Что сказали в Центробанке о повышении ключевой ставки

Ольга Полякова выступила на XI Конгрессе финансистов Казахстана, где сообщила, что Банк России готов к дальнейшему, пятому подряд повышению ключевой ставки.

«На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку очень ощутимыми шагами <...> до 15% годовых. При необходимости мы будем готовы сделать это вновь, если мы не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий», — заявила заместитель председателя Банка России.

Ключевая ставка ЦБ в 2023 году уже поднималась четыре раза: в июле — до 8,5%, в августе — до 12%, в сентябре — до 13% и в октябре — до 15%. За долгие годы ставка лишь один раз поднималась выше текущего уровня в марте 2022 года, когда она была повышена до 20%.

Фото: АГН «Москва» Ольга Полякова

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что ключевая ставка будет снижаться при устойчивом снижении инфляции в России. Это может произойти в 2024 году, предположила она.

Что происходит с инфляцией в РФ

Росстат зафиксировал ускорение инфляции осенью 2023 года по сравнению с предыдущим периодом. С марта по август месячный уровень инфляции не превышал 0,4%, в сентябре он вырос более чем вдвое, до 0,86%. Рост продолжился в октябре — 0,83%. С начала года инфляция потребительских цен в России составила 6,69%.

Обновленный прогноз Центробанка России предполагает, что по итогам 2023 года инфляция в России составит 7–7,5%, а в следующем году — от 4% до 4,5%. Прогноз Центробанка предусматривает в декабре возможность повышения ключевой ставки еще на 1%. Экономисты утверждают, что в ЦБ не уверены, что им удастся замедлить инфляцию до целевых значений к концу 2024 года.

«Мы уже наблюдаем некоторое замедление темпов выдачи кредитов и снижение инфляционных ожиданий, поэтому полагаем, что в ноябре-декабре месячная инфляция замедлится», — утверждают авторы «БКС-Экспресс».

При этом итоговая годовая инфляция может достигнуть 7,2%.

5 ноября Банк России опубликовал информационно-аналитический комментарий «Инвестиционные ожидания и потребительские настроения» на октябрь 2023 года. Банк России отмечает, что наблюдаемая населением инфляция, по данным Фонда общественного мнения (ФОМ), существенно отличается от показателей, озвученных правительством РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно документу, инфляция в РФ выросла с 2,7% во II квартале до 5,2% в III квартале 2023 года. Это существенное снижение по сравнению с 13,8% в прошлом году. Однако инфляция, воспринимаемая населением, снижается гораздо медленнее: если в 2022 году средняя оценка инфляции россиянами составила 19,6%, то к октябрю 2023 года она снизилась только до 13,9% и даже выросла по сравнению с августом.

В Центробанке объяснили такую разницу «особенностями восприятия» людей.

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