«Это мы наблюдали в СССР»: в Госдуме выступили против заморозки цен на авто Депутат Хамитов заявил, что цены на автомобили ограничивать нельзя

Фото: Владимир Яцин/ТАСС

Россия существует в капиталистической, рыночной парадигме, поэтому ограничивать цены на машины, за каким-то редчайшим исключением и по самым значимым товарам, невозможно, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Амир Хамитов. Так он прокомментировал предложение Национального автомобильного союза (НАС) ограничить комиссии дилеров при продаже автомобилей. По словам депутата, это может привести к дефициту машин на рынке.

Если искусственно обрезать маржу автодилеров, это нарушит схему товарно-денежных отношений и приведет лишь к дефициту машин, появлению черного рынка с ценами вдвое выше, чем были. Это мы наблюдали в СССР, где новая машина стоила вдвое дешевле, чем подержанная, из-за того, что в очереди на новую нужно стоять пять лет, а б/у можно хоть завтра купить, — отметил Хамитов.

Тем не менее депутат признал, что цены на машины сейчас действительно завышены. По его мнению, это происходит из-за «драконовских» ввозных пошлин, налога на утилизацию, а также из-за стремления дилеров «торговать машинами как в последний раз». Проблему, по словам депутата, нужно решать силами ФАС, а также с помощью либерализации условий торговли импортными машинами.

Они пытаются урвать прибыль, опасаясь новой «черной полосы», как в 2022 году, когда рынок просел в разы. Это толкает эту сферу к «картелизации», чтобы минимизировать конкуренцию продавцов и все имели одинаковый высокий бенефит. Проигрывают в этой ситуации только наши граждане, — заключил Хамитов.

Ранее вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов заявлял, что легковые машины могут подорожать в России на 30% в годовом выражении. По его словам, цены на них уже поднялись из-за повышения утильсбора и серьезных колебаний курса рубля, а к концу года автомобили подорожают еще больше.