Цены на смартфоны в России выросли на 30% «Ведомости»: аналитики указали на рост цен на смартфоны на 32% в 2023 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Средняя розничная цена на смартфоны на российском рынке за первые шесть месяцев 2023 года выросла до 25 тысяч рублей, или на 32%, рассказали «Ведомостям» эксперты аналитического центра GS Group. По словам специалистов, цены прежде всего растут на продукцию компаний Apple, Samsung, Realme и Xiaomi.

На iPhone 14 в указанный период пришлась половина от всего импорта Apple в Россию. А новое поколение Apple всегда дороже предыдущего, — заявил изданию аналитик Александр Сурков.

Он отметил, что смартфоны Xiaomi и Realme постепенно заменяют ушедший с российского рынка Samsung, поставляя гаджеты средней и высокой ценовой категории.

Ранее ретейлеры и дистрибьюторы сообщили, что в России увеличился спрос на электронику в преддверии 1 сентября. Россияне стали чаще приобретать смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты. Игроки рынка отметили, что спрос на электронику является рекордным с 2019 года. В компании Wildberries рассказали, что за лето было продано на 75% больше ноутбуков и компьютеров, чем за аналогичный период прошлого года. Также там указали на рост спроса на оргтехнику: продажи многофункциональных устройств выросли на 281%, принтеров — на 101%. Продажи смартфонов увеличились на 38%.