Аутентификацию Microsoft по отпечатку пальца смогли взломать The Verge: аутентификацию Windows Hello по отпечатку пальца смогли взломать

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Исследователи кибербезопасности из компании Blackwing Intelligence обнаружили недостатки в способах, которыми производители ноутбуков реализуют аутентификацию по отпечаткам пальцев, передает издание The Verge. Аутентификацию через Windows Hello удалось взломать на ноутбуках Dell, Lenovo и на фирменном компьютере Microsoft.

Датчики от производителей Goodix, Synaptics и ELAN не смогли защитить компьютеры. Инженеры обошли систему посредством USB-накопителя с установленной на него программой для взлома.

Датчики отпечатков пальцев теперь широко используются пользователями ноутбуков с ОС Windows благодаря стремлению Microsoft к Windows Hello и будущему без паролей. Три года назад Microsoft сообщила, что почти 85% потребителей использовали Windows Hello для входа на устройства с Windows 10 вместо использования пароля.

Microsoft с 30 сентября прекратила поддержку своего софта для российских компаний: теперь продлить лицензию на него будет невозможно. Как объяснили в корпорации, они не могут принимать платежи банковским переводом на местный счет в качестве способа оплаты услуг в РФ. Эксперт по информационной безопасности Сергей Белов предположил, что прекращение поддержки софта Microsoft вряд ли отразится на простых пользователях, ведь оно в первую очередь затрагивает сервисы, позволяющие получить доступ к офисным пакетам по подписке.