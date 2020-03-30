https://static.news.ru/photo/b20c7a36-725a-11ea-9082-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В настоящее время Россия ещё не до конца вовлечена в процесс распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 30 марта сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам главы ведомства, имеющаяся информация позволяет сделать вывод, что текущая ситуация является наиболее масштабной за последние годы. Цифры, демонстрирующие число заболевших и результаты лабораторных тестов, как подчеркнул Мурашко, говорят об устойчивом росте уровня распространения COVID-19, передаёт РИА Новости.

В России на данный момент зафиксировали 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 умерли. Из них на Москву приходится 1014 случаев, 28 человек выписаны из больниц, 6 скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, коронавирусной инфекции наиболее подвержены граждане старше 65 лет, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения и болезней бронхов и лёгких. Об этом в разговоре с журналистами сообщилглава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.