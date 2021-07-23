Москвичам пообещали разнообразную погоду в ближайшие дни

В ближайшие дни в Москве ожидается погода «на любой вкус» — от умеренно-тёплой до очевидно жаркой. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Росгидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, у каждого свои представления о хорошей погоде, поэтому в ближайшие дни ожидается погода на любой вкус.

В воскресенье температура будет около 23–25 градусов. Кому-то нравится такая погода, а кто-то считает, что летом должно быть потеплее. Для любителей более теплой погоды в понедельник будет 25–27 градусов, а во вторник — уже 28–29 градусов, — рассказал Вильфанд.

Любителям жары должна понравиться среда. В этот день, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве повысится до 29–30 градусов. При этом дождей в ближайшие четыре дня в столице не ожидается, небо будет ясным.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели в регионы Урала и Западной Сибири придёт аномальное похолодание. Температура воздуха окажется на 4–6 градусов ниже климатической нормы.