Вильфанд сообщил о надвигающемся аномальном похолодании

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В начале следующей недели в регионы Урала и Западной Сибири придёт аномальное похолодание. Температура воздуха окажется на 4–6 градусов ниже климатической нормы. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, в этих регионах ожидается вторжение холодных воздушных масс.

«Уже в понедельник понижение температуры будет в Заволжье и на Урале, а во вторник — сохранится на Урале, но присоединится уже юг Западной Сибири. Речь, в частности, идет про Новосибирскую, Омскую, Томскую, Тюменская Кемеровскую области, Алтайский край», — сообщил метеоролог.

В эти дни в Екатеринбурге максимальная температура не превысит 17–18 градусов тепла, в Омской, Новосибирской, Томской областях — около 21 градуса.

Ранее сообщалось, что жара до 30 градусов вернётся в Москву на следующей неделе.